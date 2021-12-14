Мария Захарова осудила вмешательство ЕС в дела стран-членов ООН

Москва, 14 декабря. Евросоюз должен прекратить вмешиваться во внутренние дела стран-членов ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментарий дипломата опубликован на сайте министерства. В нем она осуждает ЕС за вмешательство в дела других государств. .

«Призываем Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств-членов ООН. Начать выстраивать взаимодействие со всеми членами международного сообщества на основе равноправия и взаимного уважения. Наконец, отказаться от всех введенных за рамками международного права односторонних ограничительных мер», — уточняется в комментарии дипломата.

Ранее Мария Захарова провела параллель между беженцами в США и мигрантами в Белоруссии. В качестве примера дипломат привела инцидент с пересечением американо-мексиканской границы нелегалами.