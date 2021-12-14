Экс-вратарь «Спартака» Кавазашвили обвинил Федуна в нарушении человеческой этики

Москва, 14 декабря. Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал президента «Спартака» Леонида Федуна за решение португальского тренера Руя Виторию.

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил решение руководства красно-белых расторгнуть контракт с Руем Виторией. По информации российских СМИ, московский клуб объявит об увольнении португальского тренера 15 декабря. Слова Кавазашвили приводит «Спорт-Экспресс».

«То, что делается в «Спартаке», является большим нарушением человеческой этики. Но хозяин — барин, что хочет, то и делает. Нехорошо, так не поступают с людьми. Думаю, игроки очень удивлены. При Федуне меняется девятнадцатый тренер, просто удивительно», — заметил двукратный чемпион СССР.