EurAsian Times: американские F-15EX не смогут защитить F-35 от российских ЗРК С-400

Нью-Дели, 14 декабря. Российские системы противовоздушной обороны станут непреодолимой преградой для передовых истребителей Военно-воздушных сил США. К такому выводу пришли аналитики индийского издания EurAsian Times.

Ранее стало известно, что ВВС США активно наращивают свой авиапарк. Так, в ближайшем будущем Пентагон планирует закупить 17 истребителей четвертого поколения F-15EX. При этом многие эксперты полагают, что у американских стратегов есть особые планы на эти самолеты, передает «ПолитРоссия».

Ожидается, что новые F-15EX будут прикрывать истребители F-35 в военных операциях против России. По словам аналитиков, F-15EX превосходят F-35 по огневой мощи, а также способны летать выше, дальше и быстрее.

При этом оба самолета могут с легкостью обнаруживаться российскими зенитными ракетными комплексами С-400, что делает бесполезными усилия Пентагона. Эксперты отмечают, что в случае противостояния с Россией истребители ВВС США ждет полное уничтожение.

«Во время операции, проводимой совместно с F-22 или F-35, истребитель F-15EX с большой долей вероятности будет сбит российскими зенитными ракетными комплексами С-400. Это приведет к провалу миссии», — говорится в публикации.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена закупить у России второй пол ЗРК С-400. При этом он подчеркнул, что турецкой стороне не пришлось бы закупать у России С-400, если бы Вашингтон продал ей комплексы Patriot.