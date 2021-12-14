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Политолог Сатановский заявил об «идиотах и жуликах» среди экоактивистов

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 20:53
Общество
Политолог Сатановский заявил об «идиотах и жуликах» среди экоактивистов
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Санкт-Петербург, 14 декабря. Политолог и востоковед Евгений Сатановский высказался о климатических соглашениях. Он также ответил на вопрос, являются ли экоактивисты шантажистами.

По мнению эксперта, активистов можно описать двумя словами: среди них преобладают «идиоты либо жулики». В этой сфере продолжают развивать деятельность те, кто начал эту «аферу» еще в конце 80-х.

«Неслучайно у (первого президента СССР Михаила. — Прим. ред.) Горбачева академия наук категорически отказалась входить в эти процессы, ему пришлось использовать подчиненных ему политиков и дипломатов для того, чтобы подписывать какие-то соглашения», — углубился в историю Евгений Сатановский, выступая на пресс-конференуии Медиагруппы «Патриот».

Политолог Сатановский заявил об «идиотах и жуликах» среди экоактивистов
Кадр из фильма «Горбачев. Рай» /

По его словам, российские ученые не хотели участвовать в Парижских соглашениях, Монреальском протоколе. Организации подбирали себе «правильных» ученых и продвигали свои интересы.

«А дальше все зависит от рекламы, от лоббирования», — резюмировал политолог.

Конференция «Патриота» была посвящена резолюции ООН по климату, которая была заблокирована Россией. Говоря о проблемах экологии, один из участников эфира, политолог Юрий Самонкин, назвал сланцевый газ инструментом США для давления на Евросоюз.

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экология сатановский климат
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