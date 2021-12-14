Хирург Плахотин перечислил возможные пластические операции Орбакайте

Москва, 14 декабря. Цветущая внешность певицы Кристины Орбакайте, скорее всего, является следствием операций и других процедур ради красоты. К такому выводу пришел пластический хирург Владимир Плахотин.
Многие поклонники отмечают, что 50-летняя дочь Аллы Пугачевой прекрасно выглядит для своего возраста. Однако внешность Орбакайте была бы совсем другой, если бы не пластические операции, предположил Плахотин в комментарии PopCornNews.
«Кристина, конечно, все делала: и блефаропластики, и подтяжки. Не может женщина после 50 так классно выглядеть. Это или фотошоп, или пластические операции», — пояснил эксперт.
Исполнительница могла унаследовать возрастные изменения от Примадонны. Например, генетически передается наличие брылей, отметил Плахотин.
По словам хирурга, упражнения, витамины, нити или уколы ботокса не помогут сохранить ровный овал лица, который можно увидеть у Орбакайте. Добиться такого результата можно только с помощью пластических операций, подчеркнул специалист.
«Подтяжку она сделала, SMAS-лифтинг она сделала. По-другому никак выглядеть в ее возрасте хорошо невозможно», — подытожил Плахотин.
Недавно Кристина Орбакайте посетила церемонию вручения музыкальной премии «Золотой граммофон». На этом мероприятии менеджер певицы запрещал журналистам фотографировать ее крупным планом.