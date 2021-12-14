Хирург Плахотин перечислил возможные пластические операции Орбакайте

Москва, 14 декабря. Цветущая внешность певицы Кристины Орбакайте, скорее всего, является следствием операций и других процедур ради красоты. К такому выводу пришел пластический хирург Владимир Плахотин.

Многие поклонники отмечают, что 50-летняя дочь Аллы Пугачевой прекрасно выглядит для своего возраста. Однако внешность Орбакайте была бы совсем другой, если бы не пластические операции, предположил Плахотин в комментарии PopCornNews.

«Кристина, конечно, все делала: и блефаропластики, и подтяжки. Не может женщина после 50 так классно выглядеть. Это или фотошоп, или пластические операции», — пояснил эксперт.

Исполнительница могла унаследовать возрастные изменения от Примадонны. Например, генетически передается наличие брылей, отметил Плахотин.

instagram.com / @orbakaite_k

По словам хирурга, упражнения, витамины, нити или уколы ботокса не помогут сохранить ровный овал лица, который можно увидеть у Орбакайте. Добиться такого результата можно только с помощью пластических операций, подчеркнул специалист.

«Подтяжку она сделала, SMAS-лифтинг она сделала. По-другому никак выглядеть в ее возрасте хорошо невозможно», — подытожил Плахотин.

Недавно Кристина Орбакайте посетила церемонию вручения музыкальной премии «Золотой граммофон». На этом мероприятии менеджер певицы запрещал журналистам фотографировать ее крупным планом.