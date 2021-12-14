Вице-премьер РФ Борисов заявил о превосходстве российских БПЛА над турецким Bayraktar

Москва, 14 декабря. Разработанные в России беспилотные летательные аппараты превосходят по тактико-техническим характеристикам турецкий ударный дрон Bayraktar. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По его словам, у России есть все шансы закрепиться на мировом рынке беспилотников. При этом в настоящее время лидирующие позиции в этой сфере занимают Соединенные Штаты, Китай и Израиль, передает РБК.

«Последняя выставка в Дубае, где мы уже представляли свои образцы, откроет еще одну рыночную нишу, и Россия может войти в клуб стран, экспортирующих эти виды вооружения», — подчеркнул Борисов.

Ранее стало известно, что в России стартовала разработка разведывательного дрона «Мерлин-ВР», который способен обнаруживать и идентифицировать различные цели с высоты до пяти километров и находиться в воздухе около десяти часов.