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Баранец: Москва ответит «Искандерами» на приближение НАТО к границам России

Армия
Баранец: Москва ответит «Искандерами» на приближение НАТО к границам России
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 14 декабря. Россия может нацелить свои ракеты ключевые военные объекты стран-членов НАТО, которые расположены на территории Евросоюза. Об этом заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва обеспокоена тем, что в Европе с подачи Североатлантического альянса могут появиться системы вооружений, ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, что Москва будет вынуждена дать Западу военно-технический ответ, передает Pravda.Ru.

Баранец отметил, что слова Рябкова предполагают перегруппировку и усиление российских войск на тех направлениях, откуда исходит наибольшая угроза НАТО. По его словам, Москва разместит свои силы на границе, а также нацелит ракеты на ключевые военные объекты НАТО.

«Это, конечно, не значит, что мы будем сразу на Германию, на Польшу, на Прибалтику нацеливать межконтинентальные баллистические ракеты. Ни в коем случае. Есть более интеллигентное оружие. Оно называется "тактическое ядерное оружие". Классический пример — оперативно-тактические комплексы "Искандер", которые могут стрелять и тротиловыми боеприпасами, и ядерными», — пояснил эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал агрессивной позицию НАТО в отношении Москвы. По его словам, российская сторона не согласна с действиями Североатлантического альянса, поэтому вынуждена принимать меры, чтобы застраховать свои собственные интересы.

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россия сша нато баранец
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