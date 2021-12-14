Финансовый нокаут: Эрдоган теряет популярность даже в своем родном регионе

Турецкая лира потеряла более 45% своей стоимости в этом году, в значительной степени из-за личной политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Экономический кризис в первую очередь вызвал возмущение среди граждан низкого и среднего достатка, которые являются главным электоратом действующей власти.

Народное недовольство добралось и до Ризе — города детства нынешнего турецкого лидера. Его жители ставят под сомнение превосходство своего знаменитого соотечественника на грядущих выборах 2023 года.

Международная редакция ФАН разбиралась, как валютный кризис разозлил даже лояльных президенту избирателей и чем могут закончиться финансовые эксперименты действующего правительства.

Провал на родине

Как сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ), обвал местной валюты особенно сильно ударил по Ризе, где рост цен на удобрения и сырье подорвал производство чая — главного продукта одноименной провинции и источника ее экономики. Местные жители и политические наблюдатели говорят, что правящая «Партия справедливости и развития» (ПСР) теряет поддержку даже в городе, который долгое время гордился своей связью с Эрдоганом, ведь здесь он провел свое раннее детство.

«До сих пор люди всегда голосовали за ПСР, потому что наш президент родом из Ризе, но тогда они не так сильно страдали. Последние два года были очень плохими для граждан», — рассказал Невзат Палич, глава Сельскохозяйственной палаты Ризе, которая представляет 50 тыс. фермеров.

In President Recep Tayyip Erdogan’s hometown on #Turkey’s Black Sea coast, residents are questioning the leadership of their city’s favorite son https://t.co/gaMPMcoiYA — HAKAN AKBAŞ (@hakana) December 14, 2021

Таким образом, даже в консервативной провинции Ризе, где повсюду расклеены баннеры с Эрдоганом, экономический кризис заставляет местных отвернуться от некогда абсолютного народного любимца.

«Мы находимся на дне колодца. У нас не осталось покупательной способности. Я буду голосовать за любого, кто избавится от этого правительства», — рассказал Мехмет Алибарыш, чья чайная ферма близ Ризе обанкротилась вследствие роста цен.

Стоимость удобрений в этом году выросла на 33%, а затраты на рабочую силу удвоились, добавил мужчина.

Глава Ассоциации производителей чая Ризе Хасан Касап сказал, что при нынешних экономических условиях фермеры могут протянуть четыре или пять месяцев. По его словам, если дела будут продолжаться таким образом и дальше, то случится коллапс.

#News As Turkey’s Currency Collapses, Erdogan’s Support Sinks Even in His Ho…: Source: As Turkey’s Currency Collapses, Erdogan’s Support Sinks Even in His Ho… Discovered on: 2021-12-13 13:56:00 RIZE, Turkey—Here in President Recep Tayyip Erdogan’s… https://t.co/pGrXnzCyWd pic.twitter.com/fDRFOedUzU — Biz Journal Biz (@BizJournalBiz) December 13, 2021

Сам виноват

Экономические проблемы Турции во многом являются результатом личной политики Эрдогана, который фактически полностью контролирует финансовые институты страны. Президент оказал давление на Центральный банк (ЦБ) с целью снижения процентных ставок. И это даже несмотря на высокую инфляцию, которая, только по официальным данным, превысила 21%. При этом независимые финансисты считают, что рост цен на товары и услуги составил 58,65%.

С сентября процентные ставки в стране были снижены на 400 базисных пунктов (с 19% до 15%). Согласно общемировой практике, центральные банки обычно повышают ключевые ставки, чтобы контролировать инфляцию, однако Эрдоган придерживается противоположной точки зрения: чем выше ставки, тем выше рост цен.

С чиновниками, которые не согласны с данной теорией, президент предпочитает не связываться. С 2019 года руководитель республики сменил трех руководителей ЦБ, а на днях принял отставку министра финансов Лютфи Эльвана. Вместо последнего на должность главы ведомства был назначен Нуреддин Небати, у которого, как выяснилось, нет ни экономического, ни финансового образования.

В целом Эрдоган считает, что экономика страны должна развиваться по «китайской модели». По его словам, Турция может реализовывать продажу дешевых товаров за границу за доллары, что обеспечит рост экономики. Однако у многих экономистов есть большие вопросы касательно такой политики: во-первых, Турция сильно зависит от импортного сырья, а, во-вторых, имплементация этой стратегии будет осуществляться за счет дешевой рабочей силы.

Business News: Turkey faces threat of financial crisis after lira plunges against dollar https://t.co/LkuIl5CZfa — COMMONWEALTH NEWS CIC (@CicCommonwealth) December 13, 2021

Впрочем, валютный кризис уже сейчас беспокоит граждан страны, которые несколько недель назад даже вышли на улицы с требованием отставки правительства. За год турецкая валюта обесценилась более чем на 45%, при этом 30% своей стоимости она потеряла только в ноябре.

Накануне, 13 декабря, лира вновь «рухнула» до рекордно низкого уровня, достигнув отметки 14,75 за доллар. Чтобы остановить девальвацию, Центробанку Турции уже в четвертый раз за последние недели пришлось продать иностранную валюту. Лира на некоторое время укрепилась, однако сегодня вновь достигла отметки 14,37.

Вчера же Нуреддин Небати заявил журналистам канала Habertürk, что экономическое положение республики «вскоре улучшится», а народу необходимо лишь довериться властям. Глава минфина также подчеркнул, что ЦБ совершенно точно больше не будет повышать процентные ставки.

Реальная угроза от оппозиции

По данным опроса, проведенного социологической компанией Avrasya в ноябре, светская «Республиканская народная партия» (РНП) незначительно обошла ПСР по популярности: 30,4% против 27,6% (с учетом неопределившихся граждан). Это является серьезным «звоночком» для правящей фракции и ее союзника, «Партии националистического движения» (ПНД), которая с 6,5% поддержки имеет перспективу вообще не преодолеть минимальный барьер.

Avrasya Anket - 2018 ve Aralık 2021 karşılaştırma pic.twitter.com/iSrIWXgh8c — yatırımfalanfilan (@cakmayatirimci) December 7, 2021

Согласно результатам исследования, 86,9% респондентов считают, что в стране в той или иной степени наблюдается экономический кризис, но, по мнению 72,1% опрошенных, нынешнее правительство еще способно урегулировать ситуацию. А 80,3% поговоривших с социологами людей утверждают, что Эрдоган плохо управляет экономической политикой государства.

Впрочем, причины недовольства народа ясны: у людей «летит» бизнес, в магазинах вводятся квоты на продукты, а цены на товары растут с колоссальной скоростью.

Напомним, что турецкая лира используется и на контролируемых Анкарой территориях Сирии. Жители тех районов, и так живущие под гнетом боевиков-радикалов, тоже ощутили на себе валютный кризис Турции.

«Моя зарплата в 2017 году составляла 160 долларов, но сегодня она стоит 50 долларов... Этого едва хватает, чтобы заплатить за аренду», — сказал 33-летний местный житель агентству AFP.

The region's economic fate is inextricably tied to Turkey's and the lira's sharp fall in recent weeks piled more misery on an enclave whose inhabitants are already scarred by war.https://t.co/DoobRN5BIc — Rudaw English (@RudawEnglish) December 14, 2021

Конец близок

Эрдоган пережил попытку военного переворота в 2016 году, преодолел предыдущий валютный кризис в 2018 году и неоднократно побеждал на выборах, обходя разрозненную оппозицию Турции. Некоторые экономисты предсказывают, что глава республики будет использовать государственные расходы, чтобы попытаться временно облегчить последствия нынешнего кризиса и возродить свои шансы на грядущих выборах 2023 года.

«Он (Эрдоган. — Прим. ФАН) пытается создать впечатление, что экономические проблемы вызваны нападением иностранных держав, используя риторику "экономической войны за независимость", но это больше не работает», — сказал бывший член ПСР Мустафа Йенероглу, который сейчас представляет в парламенте оппозиционную «Партию демократии и прогресса» (DEVA).

Профессор экономики Мустафа Дурмуш в колонке для издания Evrensel отмечает, что в таких странах, как Турция, финансовые кризисы обычно начинаются с валютной нестабильности. По его мнению, если власти продолжают свою стратегию «низкие ставки — высокий курс», то нынешние валютные пертурбации приведут к долговому и системному банковскому кризису, и полный финансовый крах будет неизбежен.

Prof. Dr. Mustafa Durmuş: Bu gidişat böyle devam ederse, mevcut döviz krizi borç krizine, o da sistemik bir bankacılık krizine neden olacak ve topyekûn bir finansal çöküşün gerçekleşmesi kaçınılmaz olacakhttps://t.co/LSed2Eez4x pic.twitter.com/J8oJRwOPSF — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) December 13, 2021

Таким образом, пока власти республики просят своих граждан просто «верить» руководству и ждать улучшений как минимум через два года, в стране активно растет недовольство действующим режимом. У Эрдогана остается примерно полтора года, чтобы как-то изменить ситуацию и сохранить доверие имеющихся избирателей в преддверии выборов. Очевидно, что победами на внешнеполитической арене народ уже «не накормишь», в то же время ощутимого прорыва в экономике за короткий срок добиться крайне сложно.