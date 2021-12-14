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Главы МИД России и Германии обсудили упрощение визового режима для молодых граждан РФ

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 20:39
Политика
Главы МИД России и Германии обсудили упрощение визового режима для молодых граждан РФ
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 14 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров связался с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Стороны обсудили упрощение визового режима для молодых граждан РФ.

МИД ФРГ сообщили о переговорах глав внешнеполитических ведомств в Twitter. Для Бербок это был первый телефонный разговор с российским коллегой с момента вступления в должность.

«Телефонный разговор с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Хотим честного и открытого диалога. Территориальная целостность Украины не может быть нарушена. Нужен прогресс в «нормандском формате"», — уточняется в соцсети.

Ранее Бербок резко высказалась в адрес России, пригрозив стране дипломатическими и экономическими последствиями в случае «вторжения» на Украину. Читатели Die Welt назвали министра неопытной.

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Все новости / Политика / Главы МИД России и Германии обсудили упрощение визового режима для молодых граждан РФ
россия лавров германия Бербок
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