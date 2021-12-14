Политолог Василец указал на истинную цель Запада на Украине

Киев, 14 декабря. Высокие цены на газ спровоцировали рост стоимости практически всех видов товаров на Украине. Политолог Дмитрий Василец подчеркивает, что это закономерный итог стремления Киева сотрудничать с США и ЕС, при этом разорвав отношения с Россией.

По словам эксперта, Незалежной пора принять, что Запад не только не будет действовать в ее интересах, но и, напротив, стремится к тому, чтобы сделать Украину максимально слабой и малочисленной. Аналитик напомнил, что долгие годы украинские власти обеспечивали нормальную жизнь страны в первую очередь за счет дружеских отношений с Россией, которая всегда шла навстречу братскому государству.

«Если смотреть на вопрос шире, то, безусловно, все упирается в энергоносители и дальше по списку. И если мы разберемся, как раньше, 20-30 лет назад, наши украинские власти решали этот вопрос, то они ехали в Россию и просили максимальные скидки на энергоносители. Им эти скидки давали, и Украина, как сейчас Белоруссия, получала энергоносители практически за копейки. Таким образом росла украинская экономика», — заявил Василец в эфире канала UKRLive.

Политолог уверен, что справиться самостоятельно со сложившейся в энергетической отрасли ситуацией Киев не сможет, поэтому ему остается только обратиться за помощью к Западу. Однако, как напомнил эксперт, на многое рассчитывать в данном случае не стоит, так как США и Евросоюз совершенно не заинтересованы в безвозмездной помощи Украине.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Сейчас наши элиты не могут с помощью внутренних ресурсов как-то выйти из ситуации. Нужно ехать в США, в Евросоюз и требовать, чтобы они предоставляли приемлемые цены хотя бы на энергоносители. Но почему-то, как показывает практика, когда наши едут требовать каких-то поблажек или ресурсов, то с МВФ им тут же доносится голос о том, что они не считают, что у нас высокие тарифы. Наоборот, они считают, что их еще нужно поднять», — объяснил аналитик.

Василец уверен, что в конечном итоге все жесткие требования Запада направлены на то, чтобы максимально сократить численность населения Украины. Этот план претворяется в жизнь весьма успешно, учитывая, что сотни тысяч украинцев ежегодно уезжают из страны. При этом политолог отмечает, что Киев изначально должен был понимать, на что он идет, когда хотел стать частью ЕС.

«Если брать прямым текстом, если убрать вот эту политическую риторику, то нам прямо говорят: "Ваше поголовье на этой территории слишком большое. Поэтому, если вы хотите лучше жить, сократите свое поголовье". И фактически нам навязывают из-за границы именно такую логику. В Европе, в Америке — это вам не братские народы. Вы получите рыночные взаимоотношения без каких-либо поблажек, и мы, как граждане Украины, восьмой год это наблюдаем», — подчеркнул политолог Дмитрий Василец.

Сопредседатель политической фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко ранее раскрыл единственный способ спасти Украину от нового государственного переворота.