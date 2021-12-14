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Корабли береговой охраны Грузии и эсминец ВМС США провели учения в Черном море

Армия
Корабли береговой охраны Грузии и эсминец ВМС США провели учения в Черном море
wikipedia.org  /  JO1 James Slater, U.S. Navy / Общественное достояние

Тбилиси, 14 декабря. Корабли береговой охраны погранполиции Грузии и эсминец Военно-морских сил США USS Arleigh Burke провели учения в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба грузинской пограничной полиции.

С грузинской стороны в маневрах были задействованы сторожевые корабли «Очамчира», «Сухуми» и «Диоскурия». Участники учений отработали взаимодействие по ряду вопросов на море. Целью совместных маневров был обмен опытом между морскими подразделениями двух стран, улучшение взаимодействия экипажей, а также усиление возможностей береговой охраны Грузии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отправка кораблей ВМС США и других стран НАТО в Черное море демонстрирует нежелание Запада вести диалог с Москвой. По словам министра, подобные действия Вашингтона подталкивают его союзников к конфронтационной политике.

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сша учения черное море грузия
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