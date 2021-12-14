Toyota презентовала 16 перспективных проектов электромобилей

Токио, 14 декабря. Японская компания Toyota провела презентацию,в ходе которой продемонстрировала 16 перспективных проектов электро­мобилей.

Никаких технических характеристик автопроизводитель пока не обнародовал. При этом концерн ясно дал понять, в каких именно сегментах намерен развивать электрическое направление. Если до серийной стадии доведут все проекты, то у компании появится большое число разнокалиберных кроссоверов, седаны, пикапы и внедорожники, а также суперкар — наследник Lexus LFA.

Все представленные новинки имели затонированные стекла, за исключением седана bZ4x. Этот автомобиль представители японской марки назвали идеальным вариантом для начинающих водителей.

Стоимость электрокаров вскоре вырастет, а динамика их продаж сократится. Такое мнение выразил ранее председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Томас Штэрцель.