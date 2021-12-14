Стали известны точные даты повышения пенсий в 2022 году

Москва, 14 декабря. В России стали известны точные даты ожидающегося повышения пенсий в 2022 году. По данным портала Banki.loans, увеличение выплат произойдет в несколько этапов. В один из них индексация пенсий достигнет рекордных показателей.

Размер страховых пенсий, которые получает большинство россиян, вырастет с 1 января нового года на 5,9%. В среднем пенсия увеличится на 1 тысячу рублей. Социальные и государственные пенсии, которые получают россияне, имеющие недостаточный стаж или количество баллов для получения страховой пенсии, будут повышены с 1 апреля 2022 года. Выплаты этим категориям граждан поднимут на рекордные 7,7%.

Сумма баллов для работающих пенсионеров будет увеличена с 1 августа. Индексация выплат на 4,3% военным пенсионерам произойдет 1 октября.

Число желающих работать после официального выхода на пенсию выросло на 22% относительно прошлого года. Более четверти опрошенных на пенсии хотят попробовать себя в новой сфере.