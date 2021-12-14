Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 декабря 20:44
20:42
Спорт
Экс-вратарь «Спартака» Кавазашвили обвинил Федуна в нарушении человеческой этики
20:42
Армия
EurAsian Times: американские F-15EX не смогут защитить F-35 от российских ЗРК С-400
20:42
Общество
Политолог Сатановский заявил об «идиотах и жуликах» среди экоактивистов
20:42
Шоу-бизнес
Хирург Плахотин перечислил возможные пластические операции Орбакайте
20:42
Армия
Вице-премьер РФ Борисов заявил о превосходстве российских БПЛА над турецким Bayraktar
20:41
Армия
Баранец: Москва ответит «Искандерами» на приближение НАТО к границам России
20:39
Политика
Почему Россия наложила вето на резолюцию по климату Совбеза ООН: мнение политолога Сатановского
20:39
Политика
Главы МИД России и Германии обсудили упрощение визового режима для молодых граждан РФ
20:38
Политика
Политолог Василец указал на истинную цель Запада на Украине
20:37
Происшествия
Взрыв газовой трубы произошел в Ставропольском крае
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Стали известны точные даты повышения пенсий в 2022 году

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 20:35
Экономика
Стали известны точные даты повышения пенсий в 2022 году
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 декабря. В России стали известны точные даты ожидающегося повышения пенсий в 2022 году. По данным портала Banki.loans, увеличение выплат произойдет в несколько этапов. В один из них индексация пенсий достигнет рекордных показателей.

Размер страховых пенсий, которые получает большинство россиян, вырастет с 1 января нового года на 5,9%. В среднем пенсия увеличится на 1 тысячу рублей. Социальные и государственные пенсии, которые получают россияне, имеющие недостаточный стаж или количество баллов для получения страховой пенсии, будут повышены с 1 апреля 2022 года. Выплаты этим категориям граждан поднимут на рекордные 7,7%.

Сумма баллов для работающих пенсионеров будет увеличена с 1 августа. Индексация выплат на 4,3% военным пенсионерам произойдет 1 октября.

Число желающих работать после официального выхода на пенсию выросло на 22% относительно прошлого года. Более четверти опрошенных на пенсии хотят попробовать себя в новой сфере.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Стали известны точные даты повышения пенсий в 2022 году
индексация пенсий пенсии повышение пенсий
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать