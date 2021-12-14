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Обозреватель Wall Street Journal Мид предрек победу России в «медийной истерии» запада

Политика
Обозреватель Wall Street Journal Мид предрек победу России в «медийной истерии» запада
pixabay.com

Нью-Йорк, 14 декабря. Антироссийская информационная кампания Запада сыграла на руку Москве. Такое мнение выразил обозреватель газеты The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид.

Эксперт считает, что Россия может выиграть от «медийной истерии», которая наблюдается в США и Европе. Он подкрепил свое утверждение несколькими факторами.

Мид уверен, что выпады Запада стали объединяющим стимулом для россиян. По его словам, жители страны начали активнее интересоваться положением дел на Украине. Кроме того, граждане поддерживают позицию Кремля в отношении Донбасса.

Обозреватель также отметил возросшее внимание к России в мировом масштабе, что стало вторым фактором. СМИ самостоятельно подогрели ожидания аудитории от любых упоминаний Москвы в информационном потоке.

«(Президент России Владимир. — Прим. ФАН) Путин доминировал в мировых новостях и явно выиграл переговоры о кризисе с президентом (США Джо. — Прим. ФАН) Байденом», — продолжил он.

Обозреватель Wall Street Journal Мид предрек победу России в «медийной истерии» запада
pixabay.com /

Профессор иностранных дел и гуманитарных наук Бард-колледжа в Нью-Йорке добавил, что активность Москвы на фоне агрессивных действий Запада привлекла внимание других стран. В качестве примера он привел переговоры России и Индии о поставках C-400.

«Если Индия продолжит закупку, администрации Байдена придется принять безвыходное решение. Он может ввести санкции или дать Индии добро на покупку. Введение санкций приведет Индию, ключевого партнера США в зарождающейся индо-тихоокеанской стратегии, в ярость. Если Байден уступит Индии, такое лицемерие приведет в ярость Турцию и значительно ослабит НАТО», — подчеркнул обозреватель.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что причиной напряженности между Москвой и Западом является антироссийская риторика. По его словам, выпады не способствуют урегулированию обстановки.

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