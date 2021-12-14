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Пенсионерку спасли из запертой квартиры при помощи штурмовой лестницы в Кемерово

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 20:21
Общество
Пенсионерку спасли из запертой квартиры при помощи штурмовой лестницы в Кемерово
Невские Новости  /  Степан Яцко

Кемерово, 14 декабря. Жительницу Ленинского района спасли из закрытой квартиры. Пенсионерка 67 лет не могла самостоятельно встать с кровати из-за ухудшения самочувствия.

В службу спасения позвонила встревоженная женщина. Она пришла в гости к своей свекрови, но попасть в квартиру ей не удалось. И тут она услышала крики о помощи.

Дверь была закрыта изнутри на два замка. Для выполнения операции спасатели использовали штурмовую лестницу. Они попали в жилье пострадавшей через окно первого этажа. Пожилая хозяйка лежала на кровати и жаловалась на головокружение и слабость. Медики оказали кемеровчанке первую помощь, после чего доставили ее в больницу.

Не так давно в Петрозаводске сотрудники МЧС освободили двухлетнюю девочку, которая случайно заперлась в квартире. Ребенок не пострадал, но был сильно напуган.

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Все новости / Общество / Пенсионерку спасли из запертой квартиры при помощи штурмовой лестницы в Кемерово
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