Пенсионерку спасли из запертой квартиры при помощи штурмовой лестницы в Кемерово

Кемерово, 14 декабря. Жительницу Ленинского района спасли из закрытой квартиры. Пенсионерка 67 лет не могла самостоятельно встать с кровати из-за ухудшения самочувствия.

В службу спасения позвонила встревоженная женщина. Она пришла в гости к своей свекрови, но попасть в квартиру ей не удалось. И тут она услышала крики о помощи.

Дверь была закрыта изнутри на два замка. Для выполнения операции спасатели использовали штурмовую лестницу. Они попали в жилье пострадавшей через окно первого этажа. Пожилая хозяйка лежала на кровати и жаловалась на головокружение и слабость. Медики оказали кемеровчанке первую помощь, после чего доставили ее в больницу.

Не так давно в Петрозаводске сотрудники МЧС освободили двухлетнюю девочку, которая случайно заперлась в квартире. Ребенок не пострадал, но был сильно напуган.