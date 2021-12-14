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Синоптик Леус назвал надуманными версии о влиянии человека на глобальное потепление

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 20:21
Общество
Синоптик Леус назвал надуманными версии о влиянии человека на глобальное потепление
pixabay.com

Санкт-Петербург, 14 декабря. Синоптик, ведущий специалист «Центра ФОБОС» Михаил Леус рассказал, насколько срочно миру надо сокращать выбросы углекислого газа. Он предупредил, что нельзя дать однозначный ответ на этот вопрос.

Эксперт принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Почему Россия заблокировала резолюцию ООН по климату и безопасности». Журналисты попросили рассказать, насколько забота о климате обоснована с научной точки зрения. Многие считают, что недобросовестные деятели спекулируют на этой теме.

«Здесь однозначного ответа на ваш вопрос, конечно, же нет. На текущий момент изменение климата нашей планеты, средняя температура на ней постоянно повышается, причем в северных широтах, к которым относится наша страна, этот процесс гораздо более заметен. С этим уже никто не спорит, ну с очевидными фактами спорить нельзя», — ответил Михаил Леус.

По его словам, есть несколько версий уверенного повышения температуры на планете. Преобладающая проблема — влияние человека. Однако ее вполне можно назвать надуманной, так как наблюдения за погодой ведутся чуть больше 200 лет, отметил синоптик. О том, что происходило с климатом раньше, сообщают только косвенные источники.

«У меня мысли такие, что большей своей частью все разговоры о глобальном потеплении как о продукте человеческой деятельности, они надуманы. Другой вопрос — влияние на планету человека в плане экологии и загрязнения окружающей среды. Вот здесь оно, конечно же, очень велико, и если бы я принимал какие-то решения, я в первую очередь боролся бы с загрязнением окружающей среды», — резюмировал эксперт.

Россия ранее заблокировала резолюцию ООН о климате и безопасности. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ее неприемлемой, так как Совбез связал вопросы экологии и политики.

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потепление синоптик климат
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