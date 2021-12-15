Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 11:58
11:58
Общество
Оперштаб России сообщил о 28 363 новых случаях COVID-19 за прошедшие сутки
11:56
Общество
Новые серии мультсериала «Ну, погоди! Каникулы» покажут 17 декабря
11:55
Общество
«Die Zeit принадлежит Пригожину»: бизнесмен пошутил над немецкими журналистами
11:54
Происшествия
Нижегородка во время ссоры зарезала 60-летнего кавалера
11:52
Происшествия
Неудачливые воры устроили массовую драку с охраной супермаркета на северо-востоке Москвы
11:51
Общество
«Самого стильного кота» Чеченской республики выбрали в Грозном
11:50
Происшествия
Устроивший взрыв в Серпуховском монастыре признался, что ошибся в расчетах при создании СВУ
11:46
Шоу-бизнес
Ягудин посоветовал Медведевой и Милохину пойти дальше поцелуев на «Ледниковом периоде»
11:46
Политика
Си Цзиньпин поблагодарил Путина за противодействие попыткам поссорить Россию и Китай
11:40
Армия
Helsingin Sanomat: Россия испытала новый радар после закупки американских ракет Финляндией
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Этот день в истории». Что произошло 15 декабря, праздники, факты, люди

Общество

Каждый выпуск передачи «Этот день в истории» становится проводником в мир важных и полезных фактов.

Сегодняшнее утро стоит начинать не с кофе, а с чашечки чая. Ароматный напиток отмечает свой праздник. Ровно 248 лет назад была принята «Мировая декларация прав работников чайной индустрии».

15 декабря 1938 года произошло трагическое событие — погиб летчик-испытатель Валерий Чкалов. Именно он совершил легендарный полет под Троицким мостом, а также добрался в Америку из Москвы через Северный полюс. 

О том, какой важный законопроект был подписан в России два года назад, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Этот день в истории». Что произошло 15 декабря, праздники, факты, люди
россия культура праздник история этот день в истории интересные факты
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать