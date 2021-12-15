«Этот день в истории». Что произошло 15 декабря, праздники, факты, люди

Каждый выпуск передачи «Этот день в истории» становится проводником в мир важных и полезных фактов.

Сегодняшнее утро стоит начинать не с кофе, а с чашечки чая. Ароматный напиток отмечает свой праздник. Ровно 248 лет назад была принята «Мировая декларация прав работников чайной индустрии».

15 декабря 1938 года произошло трагическое событие — погиб летчик-испытатель Валерий Чкалов. Именно он совершил легендарный полет под Троицким мостом, а также добрался в Америку из Москвы через Северный полюс.

О том, какой важный законопроект был подписан в России два года назад, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».