Южноафриканцы усилили гонения на белых фермеров

Претория, 14 декабря. Чернокожие представители Южно-Африканской Республики продолжают устраивать гонения на белых фермеров. Только с начала года в стране совершено 235 нападений на хозяйства, в которых погибли 42 человека, сообщает South Africa Reports со ссылкой на исследование Римского научно-исследовательского института.

«Правительство ЮАР продолжает отрицать существование данной проблемы. 28 сентября 2018 года на Глобальном бизнес-форуме Bloomberg в Нью-Йорке президент Сирил Рамапоса заявлял, что убийств и захвата земель нет, что является вопиющей ложью. Это неудачная попытка пустить пыль в глаза международному сообществу», — отмечает издание.

В октябре 2020 года член Национальной ассамблеи Джулиус Малема также подтверждал слова главы государства о том, что «в Южно-Африканской Республике никто не покушается на представителей белой расы».

Однако, по данным сотрудников Римского научно-исследовательского института, эта информация не соответствует действительности. Проблема возникла давно: в ЮАР потомки колонизаторов, которые в свое время выделились в отдельную этническую группу и долгое управляли территорией, ограничивая в правах местное население.

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Ситуация достигла пика в 1948 году, когда стартовала официальная политика расовой сегрегации. Согласно законам апартеида, чернокожие южноафриканцы жили в резервациях без света и водопровода. Им также запрещалось заходить на территорию «белых» без заранее полученного пропуска, который зачастую выдавался прислуге.

Ситуация сохранялась до 1994 года, пока к власти не пришел Нельсон Мандела. После этого накопленная злоба местного населения начала постепенно выплескиваться в убийства и нападения на европейцев и особенно потомков колонизаторов, владеющих землей и фермерскими хозяйствами.

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