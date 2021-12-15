Публицист Союстов: «Опровергнуть факт устроенного Киевом геноцида просто невозможно»

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Текущая политическая повестка все чаще подталкивает Киев к действиям, квалифицируемым как геноцид. Единственным выходом из этой ситуации следует считать демонтаж на Украине преступного постмайданного режима и проведение международного уголовного суда по преступлениям, совершенным украинским высшим военно–политическим руководством. О том, чтобы этот суд не испытывал недостатка в доказательной базе, уже сейчас заботится СК РФ.

Пропаганда и истерика

Страничка в Twitter американского посольства на Украине демонстрирует ее посетителям удивительную смесь азов коучинга и чисто бюрократической тяги к фиксации мероприятий за отчетный период. Вот — фото с лозунгом «Соединенные Штаты поддерживают украинских активистов в их усилиях по противодействию коррупции!», за ним — фотосет победы посольства на конкурсе лучших имбирных печенек от Госдепа, следом — коллаж, утверждающий, что украинские военные корабли осуществляют по Азовскому морю «легальное судоходство», а российские — «представляют угрозу судоходству». Стиль подачи материала — топорная пропаганда плюс воинствующая наивность, периодически съезжающие в форменную истерику.

Так, например, случилось 13 декабря, когда посольство внезапно отвлеклось от имбирных печенек и опубликовало следующий твит:

«Ложные обвинения в геноциде опасны и безответственны. Подконтрольная России власть в оккупированном Донбассе нарушает права человека».

Помимо прочего, последнее, по мнению американских дипломатов, выразилось в том, что жителей ДНР и ЛНР «заставляют получать российские паспорта».

«Мир это знает, ложь России по Донбассу является еще одной очевидной попыткой переложить вину за страдания, которые причинила Россия», — гневно добавило посольство, на чем выдохлось и замолчало.

Федеральное агентство новостей /

Если кто не понял, это была реакция дипломатов США на сделанное 9 декабря президентом России заявление о том, что действия украинской стороны в Донбассе напоминают геноцид. Данная реакция свелась лишь к голословным нападкам на Москву, Донецк и Луганск. То есть в своем «опровержении» слов Путина американцы даже не постарались озвучить факты, опровергающие оценку российским президентом действий Киева. А знаете, почему так получилось? Потому что аргументированно опровергнуть правомочность использования термина «геноцид» применительно к действиям Киева в отношении проживающего на территории Украины русского населения просто невозможно.

Если это не геноцид, то что?

Напомню, 9 декабря исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский на встрече президента РФ с правозащитниками обратился к Путину со следующими словами:

«Ярким примером геноцида многонационального русского народа является ситуация в Донбассе, где для людей создают невыносимые физические условия. Им не позволяют нормально жить, их просто убивают. Я прошу Вас дать поручение разработать и ввести в законодательство РФ понятие геноцида или призыва к геноциду советского, российского многонационального народа».

Отвечая на эту просьбу, Путин назвал русофобию первым шагом к геноциду.

«То, что сейчас происходит в Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. И это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали», — резюмировал глава российского государства.

Федеральное агентство новостей /

Замечу, что президентом России вопрос защиты русского населения на украинской территории, а также недопустимости в его отношении террора поднимался неоднократно. Но, пожалуй, впервые оценка преступлений украинского постмайданного режима прозвучала из уст первого лица государства столь точно и остро.

Согласно ст.357 УК РФ, геноцид — это действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы.

Если вникнуть в эту формулировку, то становится понятно, что геноцид русского населения был изначально заложен в основанный на событиях Майдана современный политический миф Украины.

Сразу после госпереворота в Киеве, когда на Украине началась гражданская война, новые украинские власти развернули против русских, да и вообще против всех не лояльных Майдану граждан Украины настоящий террор. Следствием этого стали печально известные «одесская Хатынь», штурм отрядами украинских националистов мирного Мариуполя, а также массовая «зачистка» граждан, заподозренных в симпатиях к Русскому миру.

В число последних Киев, по-видимому, оптом занес и все население Донбасса. Иначе трудно объяснить, например, факт авиаудара ВВС Украины по Донецку 26 мая 2014 года, приведший к гибели десятков мирных жителей или также приведшую к большим жертвам среди гражданского населения штурмовку с воздуха украинской авиацией центра Луганска 2 июня 2014 года.

Федеральное агентство новостей /

Спровоцированная Майданом гражданская война на Юго-Востоке Украины унесла жизни свыше 9 тыс. гражданских жителей Донбасса. Подчеркну — не участников каких-то военных формирований, а именно мирного населения. Ну и да, нанося удары по любым целям, находящимся в Донбассе, украинские силовики до сих пор считают, что бьют исключительно по «сепарам» (читай — по «пособникам» Русского мира) или «оккупационной российской армии» (доказать наличие которой в Донбассе до сих пор не смогли даже разведслужбы США).

Если все эти преступления киевского режима не являются геноцидом, то чем они тогда де-факто и де-юре являются?

Награда за «кости детей»

Пропаганда неонацистских взглядов, а также убийство гражданских лиц стали своеобразной визитной карточкой украинских силовиков, на что обращают внимание даже в Европе. Показательно, что подобное поведение своих военнослужащих политическое руководство современной Украины вполне поощряет. Не верите? Тогда вспомните про командира одного из воюющих в Донбассе подразделений правосеков Дмитрия Коцюбайло, имеющего позывной Да Винчи. Данный персонаж прославился благодаря угодившей в New York Times «шутке», согласно которой бойцы Да Винчи кормят волка «костями русскоязычных детей». Видимо, за этот, а также иные аналогичные «подвиги» украинский президент Владимир Зеленский и наградил Коцюбайло званием Героя Украины.

Ни разу после Майдана Правительством Украины не был поставлен вопрос о наказании военных преступников из числа украинских силовиков. Наоборот, из них делали и продолжают делать героев. Постмайданный Киев приложил недюжинные усилия, чтобы легализовать совершенные его «героями» военные преступления в Донбассе, сделав их частью официальной идеологии современной Украины.

Но это еще не все. Программа геноцида оказалась даже закреплена в украинских документах по «реинтеграции» Донбасса. При желании там можно отыскать массу всего «интересного». Например, нормы будущих репрессий и поражения в правах жителей Донбасса, а также запланированные меры по их насильственной украинизации. Саму территорию ДНР и ЛНР предлагалось окончательно деиндустриализировать, тем самым лишив местное население средств к существованию.

president.gov.ua / ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Содержательно программа «реинтеграции» крайне смахивает на нацистский генеральный план «Ост». При этом украинское руководство неоднократно высказывалось о желательности для Украины так называемого хорватского сценария, то есть военного реванша в отношении ДНР и ЛНР. Который, несомненно, даст зеленый свет новому витку геноцида в отношении населения Донбасса, представляющегося Киеву — не устану об этом напоминать! — поголовно русским или сочувствующим русским.

Настоящая следственная работа

Конечно, РФ не могла не отреагировать на очевидную склонность украинских властей к неправомерному поведению. Продолжая демонстрировать стремление к решению гражданского конфликта в Донбассе мирным путем, Москва с 2015 года начала фиксировать и собирать информацию по военным преступлениям на Украине. Центром этой работы стал Следственный комитет РФ. Именно там понятие «геноцид» из медийной констатации факта стало трансформироваться в юридическое обвинение.

К середине лета 2019 года СК России возбудил уже свыше 300 уголовных дел по преступлениям силовиков Украины в Донбассе. Это была не просто фиксация преступлений, но настоящая следственная работа с последующей передачей материалов расследования в суд. Например, в феврале 2020 года Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к шести годам лишения свободы бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко за призывы к совершению терактов в России. Также, по словам зампредседателя СК РФ Александра Федорова, в производстве было открыто уголовное дело о геноциде русскоязычного населения на Юго-Востоке Украины, совершенном лицами из числа украинского высшего политического и военного руководства.

flickr.com / OSCE/Evgeniy Maloletka

Зампредседателя СК РФ подчеркнул, что в результате обстрелов системами залпового огня и ракет были убиты и ранены тысячи человек, уничтожены сотни жилых домов и социальных учреждений, а многие жители Донбасса были вынуждены искать убежище в России.

Таким образом, под свое утверждение об устроенном в Донбассе Киевом геноциде российская сторона подводит твердую юридическую базу, отмахиваться от факта наличия которой Украине и ее заокеанским кураторам с каждым днем становится все сложнее. Не исключено, что в обозримом будущем Россия выступит инициатором создания трибунала (возможно, международного), задачей которого станет преследование и наказание граждан Украины, ответственных за военные преступления на территории Донбасса.

Резюмируя, необходимо отметить следующее. В настоящий момент Украина движется по гибельному пути современного мифа Майдана, который рано или поздно приведет к окончательному развалу страны. Текущая политическая повестка диктует киевским властям необходимость постоянного поиска внутренних и внешних врагов. Со временем эта тенденция будет только усиливаться, а значит, будет усиливаться и склонность Киева к действиям, квалифицируемым как геноцид.

Единственным выходом из этой ситуации следует считать демонтаж на Украине преступного постмайданного режима и проведение международного уголовного суда по преступлениям, совершенным высшим украинским военно–политическим руководством. О том, чтобы этот суд не испытывал недостатка в доказательной базе, уже сейчас заботится СК РФ.