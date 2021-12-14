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Госдеп США поддержал антироссийские санкции Европарламента

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 20:08
Политика
Госдеп США поддержал антироссийские санкции Европарламента
 /  Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 14 декабря. Американская сторона приветствует введенные Евросоюзом санкции в отношении «ЧВК Вагнера», сказано в распространенном заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена.

По словам политика, внедренные меры европейских партнеров Вашингтона доказывают совместную приверженность тому, чтобы отвечать на «дестабилизирующие действия» указанной организации.

«Соединенные Штаты приветствуют действия Европейского союза, который ввел санкции в отношении поддерживаемой Россией группы «Вагнер» и связанных с ней лиц», — сказано в документе главы Госдепа.

Энтони Блинкен добавил, что США и Евросоюз продолжают продвигать «демократические ценности», используя все доступные инструменты. Госсекретарь также призвал остальных партнеров Вашингтона внедрить соответствующие санкционные механизмы.

Политолог Иван Аркатов ранее заявил, что санкции ЕС против россиян основаны на выдуманных историях и фейках. По его словам, резолюция Европарламента против «ЧВК Вагнера» не имеет под собой никаких оснований.

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