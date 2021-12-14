Николас Кейдж появился в трейлере фильма «Невыносимая тяжесть огромного таланта»

Лос-Анджелес, 14 декабря. Крупнейшая американская студия Lionsgate опубликовала на своем официальном YouTube-канале первый трейлер комедии «Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Николасом Кейджем в главной роли.

По сюжету Николай Кейдж за крупное вознаграждение едет на день рождения своего фаната — серьезного мафиози (Педро Паскаль). Артист то и дело попадает в забавные истории, страдая от собственной популярности.

Режиссером комедии выступил Том Гормикэн («Этот неловкий момент», «Призраки»). В фильме также сыграли Нил Патрик Харрис («Компания», «Исчезнувшая») и Тиффан Хэддиш («Приколисты в дороге», «Холодный расчет»). Премьера ленты намечена на апрель 2022 года.

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