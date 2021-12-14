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Богомолов нецензурно обругал Собчак за пропуск ужина Tatler

Шоу-бизнес
Богомолов нецензурно обругал Собчак за пропуск ужина Tatler
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 14 декабря. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак опубликовала видео, на котором ее супруг, режиссер Константин Богомолов, крайне нелестно высказывается в адрес жены. Муж знаменитой блондинки отчитал ее за пропуск светского мероприятия.

Собчак выложила новое видео с Богомоловым в Instagram. На этих кадрах режиссер нецензурно обругал супругу за то, что она не пошла на ужин Tatler. Журналистка пыталась оправдаться и говорила, что пропустила светское мероприятие из-за работы.

«Идиотка! Тебя все забудут скоро, дура, если ты не будешь ходить туда», — не унимался Богомолов.

Богомолов нецензурно обругал Собчак за пропуск ужина Tatler
Prt Scr instagram.com / @xenia_sobchak

По словам режиссера, работа его жены как раз заключается в походах на подобные мероприятия. Как утверждает Богомолов, на ужине Tatler «все были», в том числе и другие светские львицы.

«Быстро завтра ищешь любое светское мероприятие и идешь туда!» — потребовал муж Собчак.

Разумеется, режиссер обругал знаменитую супругу в шутку. Многие подписчики телеведущей похвалили юмористические и актерские способности ее мужа. Однако нашлись среди комментаторов и те, кому такой тип иронии не понравился.

«Я понимаю, что это «шутка юмора», но даже мне от этих эпитетов и грубости стало неприятно»;

«Он меня пугает. Не понимаю, смешно или грустно», — написали пользователи соцсети.

Недавно Константин Богомолов спровоцировал слухи о разводе с Ксенией Собчак. Звездные супруги вышли в свет, при этом режиссер не надел обручальное кольцо.

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собчак знаменитости богомолов
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