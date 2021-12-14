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Прибалтика может столкнуться с экономическим кризисом из-за высоких цен на отопление

Экономика
Прибалтика может столкнуться с экономическим кризисом из-за высоких цен на отопление
ФБА «Экономика сегодня»

Вильнюс, 14 декабря. Литве, Эстонии и Латвии грозит серьезный экономический кризис. Причина всему — резкое подорожание газа на мировом рынке, что привело к рекордным ценам на отопление в Прибалтике этой зимой.

Например, в Вильнюсе стоимость обогрева жилья уже выросла в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщает аналитический портал RuBaltic.Ru. В латвийских городах тарифы на газ еще окончательно не сформированы, однако их рост может составить от 54% до 93%. Не отстает от соседей и Эстония, где цена на отопление тоже возрастет минимум в два раза.

Жители стран Прибалтики были шокированы пришедшими платежками за жилищно-коммунальные услуги. Учитывая, что Литва, Эстония и Латвия являются не самыми богатыми странами Евросоюза, далеко не все их граждане смогут оплачивать отопление и электричество по столь высоким тарифам.

В итоге люди будут стараться использовать минимум отопления и электричества, чтобы счета за ЖКХ не стали для них совсем уж космическими. В то же время, большую часть свободных денег прибалтам все равно придется отдавать именно на эти цели, так что их расходы на развлечения, различные товары и услуги тоже сократятся.

Прибалтика может столкнуться с экономическим кризисом из-за высоких цен на отопление
Prt Scr youtube.com / Военный Арсенал

Все это закономерно может привести Прибалтику к экономическому кризису. За 30 лет после распада СССР Латвия, Эстония и Литва фактически уничтожили все полученное в наследство промышленное наследие. В итоге основную часть в структуре экономики этих государств составляет сфера услуг и развлечений. Однако именно эта отрасль страдает сильнее всего в период экономического спада, ведь при нехватке денег люди стараются максимально урезать ненужные расходы. В результате Прибалтика может попасть в настоящий замкнутый круг.

Грядущий кризис однозначно является результатом провальной политики Риги, Таллина и Вильнюса, и в первую очередь в энергетической сфере. До недавнего времени Прибалтика держала цены на отопление и электричество на приемлемом уровне, так как не сталкивалась с нехваткой энергоресурсов. Однако отказ от атомной и газовой генерации привел к вполне закономерным результатам.

Прибалтика и Польша ранее оказались в числе тех, кто был сильно разочарован итогами переговоров президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

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газ прибалтика
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