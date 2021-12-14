Миротворцы ООН сымитировали столкновение с боевиками в ЦАР ради передачи партии оружия

Банги, 14 декабря. Радикалы из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) сымитировали нападение на конвой контингента многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) в деревне Тагбар. Шоу затеяли ради получения партии вооружения, говорится в материале Revue Centrafricaine.

По данным журналистов, столкновение произошло в 40 километрах от города Бамбари. В атаке участвовало около десяти боевиков на мотоциклах, они окружили колонну «голубых касок» и начали стрелять в воздух. Силы Организации Объединенных Наций не стали вступать в бой и добровольно передали бандформированию винтовки и боеприпасы.

«Это новая стратегия МИНУСКА по оснащению радикалов. В настоящее время границы страны защищает правительственная армия (FACA), прошедшая обучение у российских инструкторов. Так как установлены повышенные меры безопасности на контрольно-пропускных пунктах, членам CPC неоткуда брать средства ведения войны. Так, по общему согласию миротворцы и боевики нашли быстрый и простой способ снабжения за счет фейковых нападений на силы ООН», — пишут в Revue Centrafricaine.

По словам сотрудников СМИ, это не первый случай, когда контингент МИНУСКА таким образом подпитывает группы радикалов. В конце ноября в деревне Сидо, которая находится у границы с Чадом, «голубые каски» также передали членам CPC стрелковое вооружение и боеприпасы.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Указанные факты свидетельствуют о заговоре между ООН и боевиками, главной целью которого является сохранение хаоса и в перспективе свержение государственной власти», — заключили журналисты.

Ранее аналитики издания Le Patriote Dechaine сообщали, что миротворцы не в состоянии обеспечить безопасность населения, если на заборах их военной базы, а также на центральных улицах столицы появляются граффити с надписями «МИНУСКА — убийцы».