Ресторатор Пожигайло поделилась лайфхаками, как сэкономить на новогодних корпоративах

Москва, 14 декабря. Традиционно перед Новым годом вырос спрос на организацию корпоративов, ресторатор Арина Пожигайло рассказала. как можно сэкономить на празднике.

В качестве первого лайфхака эксперт предложила спросить у ресторана о наличии эконом-варианта мероприятия. Некоторые заведения предлагают гостям несколько пакетов услуг. Второй действенный способ сэкономить — прийти со своим алкоголем, пишет Общественная Служба Новостей.

«В ресторанах есть определенные пакеты: есть эконом вариант, а есть VIP. Поэтому вы всегда можете сэкономить, выбрав эконом. И еще один лайфхак: не везде, но на некоторые площадки можно приходить со своим алкоголем. Там либо пробковый сбор, либо вообще ничего», — поделилась Пожигайло.

Эксперты сервиса по поиску вакансий «Работа.ру» провели исследование и выяснили число россиян, планирующих новогодний корпоратив. Большинство жителей России — около 75% — останутся без корпоратива на Новый год. При этом организовать праздник решились лишь 13% компаний.