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Ресторатор Пожигайло поделилась лайфхаками, как сэкономить на новогодних корпоративах

Общество
Ресторатор Пожигайло поделилась лайфхаками, как сэкономить на новогодних корпоративах
belleroyalle.com

Москва, 14 декабря. Традиционно перед Новым годом вырос спрос на организацию корпоративов, ресторатор Арина Пожигайло рассказала. как можно сэкономить на празднике.

В качестве первого лайфхака эксперт предложила спросить у ресторана о наличии эконом-варианта мероприятия. Некоторые заведения предлагают гостям несколько пакетов услуг. Второй действенный способ сэкономить — прийти со своим алкоголем, пишет Общественная Служба Новостей.

«В ресторанах есть определенные пакеты: есть эконом вариант, а есть VIP. Поэтому вы всегда можете сэкономить, выбрав эконом. И еще один лайфхак: не везде, но на некоторые площадки можно приходить со своим алкоголем. Там либо пробковый сбор, либо вообще ничего», — поделилась Пожигайло.

Эксперты сервиса по поиску вакансий «Работа.ру» провели исследование и выяснили число россиян, планирующих новогодний корпоратив. Большинство жителей России — около 75% — останутся без корпоратива на Новый год. При этом организовать праздник решились лишь 13% компаний.

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новый год праздник корпоратив
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