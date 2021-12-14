Финляндия выделит Эфиопии более 5 миллионов евро гуманитарной помощи

Аддис-Абеба, 14 декабря. Финляндия выделит чуть более пяти миллионов евро Всемирной продовольственной программе (ВПП) на улучшение школьного питания в Эфиопии. Об этом сообщило местное издание TIKVAH.

Как стало известно, большая часть средств пойдет на поддержку оперативного гуманитарного реагирования, а также на удовлетворение основных потребностей населения африканской страны. Кроме того, деньги помогут обеспечить едой юных жителей республики.

Обстановка в Эфиопии ухудшилась на фоне кризиса безопасности, организованного сепаратистами «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Минувшей осенью члены бандформирования напали на бойцов национальных сил обороны и начали постепенное наступление на столицу, пытаясь устроить государственный переворот.

Тем не менее попытка боевиков окончилась провалом после того, как премьер-министр Абий Ахмед отправился на фронт, где и лично руководил войсками на полях сражений. В декабре глава правительства заявил, что национальная армия успешно завершила первый этап военной операции против радикалов.

በድል የታጀበው የመጀመሪያው ምእራፍ pic.twitter.com/IjpbxsxJLr — Abiy Ahmed Ali ???????? (@AbiyAhmedAli) December 8, 2021

Чуть позже стало известно, что войска республики выбили сепаратистов из стратегического города Дэссе и продолжили теснить противника, пытаясь не потерять полученную инициативу.