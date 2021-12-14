Медведев: выход Вашингтона из Договора по ПРО привел к росту недоверия между США и Россией

Москва, 14 декабря. Решение властей США об одностороннем выходе из Договора об ограничении систем противоракетной обороны спровоцировал рост напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что несмотря на действия США, Москва продолжает курс на укрепление международной безопасности. При этом Москва продолжает предлагать Вашингтону совместную работу над укреплением стратегической стабильности.

«Выход США из Договора по ПРО закономерно привел к росту недоверия в отношениях Москвы и Вашингтона, способствовал увеличению напряжённости во всем мире», — написал Медведев на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что решение США стало для России стимулом к улучшению деятельности оборонно-промышленного комплекса и созданию новых образцов вооружения.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ведомство фиксирует активизацию действий стратегической авиации ВВС США у российских границ. По его словам, с начала ноября 2021 года самолеты Военно-воздушных сил Соединенных Штатов совершили около 30 вылетов к границам РФ. Кроме того, состоялись учения американских стратегических сил Global Thunder, в рамках которых десять бомбардировщиков отрабатывали варианты применения ядерного оружия против России с западного и восточного направлений, передает ytro.news.