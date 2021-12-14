Десятки кошек облюбовали архитектурные миниатюры стамбульского парка

Коты и кошки — неотъемлемая часть Стамбула, они комфортно себя ощущают на улицах. Куда бы вы ни пошли, поблизости наверняка окажется пушистый усатый сосед. К кошкам горожане относятся если не с почтением, то как минимум доброжелательно.

«Мы очень любим кошек, они стали частью нашей жизни. Мы приручили их, они живут рядом, в наших домах и на улице, они повсюду, мы в постоянном контакте, и очень любим их», — сказала жительница Стамбула Севим.

Одна из достопримечательностей турецкой столицы — парк «Миниатюрк». В этом месте представлены 135 макетов известных архитектурных сооружений страны, выполненных в миниатюре. Парк стал излюбленным местом не только для туристов и местных жителей, но и для главных уличных обитателей Стамбула — кошек. На фоне мини-зданий животные кажутся великанами.

«Наблюдать за кошками в парке «Миниатюрк» было очень интересно. Где еще вы увидите кота размером с дом, это что-то невероятное и нам это очень нравится», — сказал посетитель парка Самил.

Каждый макет в парке «Миниатюрк» — точная копия соответствующего оригинального сооружения, созданная из водоустойчивых материалов в масштабе 1/25 к оригиналу. Детям и их родителям нравится посещать это место и наблюдать за кошками, которые играют в игрушечном городке.