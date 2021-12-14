Fashion-эксперт Кондауров оценил образ Ани Лорак на премии «Золотой граммофон»

Москва, 14 декабря. Известная украинская певица Ани Лорак выбирает для себя роскошные наряды, заявил fashion-эксперт, организатор модных событий Алексей Кондауров.

Исполнительница хитов «Не отпускай меня», «Удержи мое сердце» появилась на премии «Золотой граммофон» в откровенном платье-бюстье с высоким разрезом. На плечи Лорак накинула легкую шубку бежевого оттенка. По мнению Кондаурова, артистка очень внимательно подбирала свой наряд.

«Платье — абсолютный фаворит этой красной ковровой дорожки. Однако, к босоножкам есть вопросы. Все-таки закрытые туфли смотрелись бы более гармонично», — поделился своим мнением эксперт с kp.ru.

Prt Scr instagram.com / @anilorak

Образ Ани Лорак понравился многим пользователям, в комментариях они осыпали звезду комплиментами. Многие оценили пушистую накидку артистки.

«С таким великолепным нарядом очень гармонично смотрелась бы награда Grammy. Вы как всегда были самой красивой и нарядной»; «Вы украсили церемонию своей красотой, талантом, обаянием и необыкновенной красоты голосом!» — отреагировали фолловеры.

Ранее украинская певица восхитилась женщинами, которые в одиночку воспитывают детей, строят карьеру, самореализовываются. Лорак пожелала им счастья, здоровья и побольше сил.