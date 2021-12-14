Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 декабря 20:42
20:41
Армия
Баранец: Москва ответит «Искандерами» на приближение НАТО к границам России
20:39
Политика
Почему Россия наложила вето на резолюцию по климату Совбеза ООН: мнение политолога Сатановского
20:39
Политика
Главы МИД России и Германии обсудили упрощение визового режима для молодых граждан РФ
20:38
Политика
Политолог Василец указал на истинную цель Запада на Украине
20:37
Происшествия
Взрыв газовой трубы произошел в Ставропольском крае
20:34
Общество
Полицейский спас из горящей квартиры семью с тремя детьми в Хабаровском крае
20:34
Армия
Корабли береговой охраны Грузии и эсминец ВМС США провели учения в Черном море
20:34
Общество
Российский ФБР займется делом незаконно осужденного в США Энтони Васкеса
20:32
Происшествия
Момент падения глыбы льда на женщину с крыши дома на Невском проспекте попал на видео
20:30
Экономика
Toyota презентовала 16 перспективных проектов электромобилей
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Fashion-эксперт Кондауров оценил образ Ани Лорак на премии «Золотой граммофон»

Общество
Fashion-эксперт Кондауров оценил образ Ани Лорак на премии «Золотой граммофон»
instagram.com  /  @anilorak

Москва, 14 декабря. Известная украинская певица Ани Лорак выбирает для себя роскошные наряды, заявил fashion-эксперт, организатор модных событий Алексей Кондауров.

Исполнительница хитов «Не отпускай меня», «Удержи мое сердце» появилась на премии «Золотой граммофон» в откровенном платье-бюстье с высоким разрезом. На плечи Лорак накинула легкую шубку бежевого оттенка. По мнению Кондаурова, артистка очень внимательно подбирала свой наряд.

«Платье — абсолютный фаворит этой красной ковровой дорожки. Однако, к босоножкам есть вопросы. Все-таки закрытые туфли смотрелись бы более гармонично», — поделился своим мнением эксперт с kp.ru.

Fashion-эксперт Кондауров оценил образ Ани Лорак на премии «Золотой граммофон»
Prt Scr instagram.com / @anilorak

Образ Ани Лорак понравился многим пользователям, в комментариях они осыпали звезду комплиментами. Многие оценили пушистую накидку артистки.

«С таким великолепным нарядом очень гармонично смотрелась бы награда Grammy. Вы как всегда были самой красивой и нарядной»;

«Вы украсили церемонию своей красотой, талантом, обаянием и необыкновенной красоты голосом!» — отреагировали фолловеры.

Ранее украинская певица восхитилась женщинами, которые в одиночку воспитывают детей, строят карьеру, самореализовываются. Лорак пожелала им счастья, здоровья и побольше сил.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Fashion-эксперт Кондауров оценил образ Ани Лорак на премии «Золотой граммофон»
лорак стиль золотой граммофон
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать