Роналду и Месси вошли в число претендентов на попадание в символическую сборную года

Манчестер, 14 декабря. Международная федерация футбола (ФИФА) включила Криштиану Роналду и Лионеля Месси в список претендентов на попадание в символическую сборную года.

Пресс-служба Международной федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) представила на официальном сайте список из 23 игроков, которые являются претендентами на попадание в символическую сборную года. Он был сформирован совместно с ФИФА.

В список претендентов были включены португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. Состав символической сборной определится в ходе голосования, в котором будут участвовать футболисты со всего мира. Список победителей объявят в ходе церемонии вручения наград The Best 17 января.

Ранее форвард ЦСКА Антон Заболотный был признан лучшим игроком 18-го тура РПЛ по версии портала WhoScored. Нападающий оформил дубль в матче с тульским «Арсеналом» и принес своему клубу победу со счетом 2:0.