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Роналду и Месси вошли в число претендентов на попадание в символическую сборную года

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 19:41
Спорт
Роналду и Месси вошли в число претендентов на попадание в символическую сборную года
Global Look Press  /  Petro Fiuza/XinHua

Манчестер, 14 декабря. Международная федерация футбола (ФИФА) включила Криштиану Роналду и Лионеля Месси в список претендентов на попадание в символическую сборную года.

Пресс-служба Международной федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) представила на официальном сайте список из 23 игроков, которые являются претендентами на попадание в символическую сборную года. Он был сформирован совместно с ФИФА.

В список претендентов были включены португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. Состав символической сборной определится в ходе голосования, в котором будут участвовать футболисты со всего мира. Список победителей объявят в ходе церемонии вручения наград The Best 17 января.

Ранее форвард ЦСКА Антон Заболотный был признан лучшим игроком 18-го тура РПЛ по версии портала WhoScored. Нападающий оформил дубль в матче с тульским «Арсеналом» и принес своему клубу победу со счетом 2:0.

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Все новости / Спорт / Роналду и Месси вошли в число претендентов на попадание в символическую сборную года
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