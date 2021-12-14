Главврач Euromed Clinic Абдин рассказал о госконтроле в медицинском бизнесе

Санкт-Петербург, 14 декабря. Качество медицинских услуг в частных и муниципальных лечебных учреждениях обсудили в эфире Медиагруппы «Патриот». На вопросы ответил главный врач Euromed Clinic Александр Абдин.

Ведущий программы «В десятку с Дмитрием Пановым» расспросил гостя о контроле со стороны государства за предоставляемыми частными клиниками услуг. Он заявил, что контроль одинаковый для ведомственных, государственных и частных медучреждений.

«В этом плане мы являемся частью национальной системы здравоохранения, у нас не меньше контроля, а ввиду того, что все таки бизнес, где-то и больше. Для частного бизнеса в медицине никаких изъятий нет», — подчеркнул Абдин.

По поводу разницы в качестве оказываемых услуг в частном и государственном медучреждении Абдин ответил, что эта дискуссия ведется достаточно долго и безрезультатно. Он назвал это болотом, в которое он не хотел бы ходить. По его словам, нельзя сравнивать теплое с красным. Однако подчеркнул, что для всех видов собственности в медицине одинаковые государственные стандарты качества и безопасности оказываемых услуг.

«Они четко закреплены в основных нормативно-правовых актах, в федеральных законах. Мы все плаваем в одном контролирующем бульоне. В этом плане пациент, человек, житель города должен быть спокоен. Куда бы он не обращался, он должен быть спокоен, что руководитель частного или государственного учреждения должным образом все организует», — заявил Абдин.

Федеральное агентство новостей /

Главврач клиники «Евромед» также отметил, что в период пандемии люди стали щепетильнее относится к своему здоровью. Однако не все частные медучреждения, несмотря на высокий спрос, остались на плаву. По словам Абдина, часть медицинских заведений оказались готовы к такому конъюнктурному изменению. Более всего пострадали клиники, заточенные на узкие нишевые услуги или направления, связанные с плановым вмешательством. Многие оказались в неустойчивом положении, а некоторые ушли с рынка.

Приоритеты граждан, которые получают те или иные виды услуг, изменились на фоне пандемии коронавируса. Что стало наиболее востребованным в медицинской сфере, рассказала генеральный директор клиники «Семь докторов», президент клуба единоборств Fight Fabrika Елена Белова в эфире Медиагруппы «Патриот».