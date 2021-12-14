Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 декабря 20:42
20:42
Общество
Политолог Сатановский заявил об «идиотах и жуликах» среди экоактивистов
20:42
Шоу-бизнес
Хирург Плахотин перечислил возможные пластические операции Орбакайте
20:42
Армия
Вице-премьер РФ Борисов заявил о превосходстве российских БПЛА над турецким Bayraktar
20:41
Армия
Баранец: Москва ответит «Искандерами» на приближение НАТО к границам России
20:39
Политика
Почему Россия наложила вето на резолюцию по климату Совбеза ООН: мнение политолога Сатановского
20:39
Политика
Главы МИД России и Германии обсудили упрощение визового режима для молодых граждан РФ
20:38
Политика
Политолог Василец указал на истинную цель Запада на Украине
20:37
Происшествия
Взрыв газовой трубы произошел в Ставропольском крае
20:34
Общество
Полицейский спас из горящей квартиры семью с тремя детьми в Хабаровском крае
20:34
Армия
Корабли береговой охраны Грузии и эсминец ВМС США провели учения в Черном море
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Главврач Euromed Clinic Абдин рассказал о госконтроле в медицинском бизнесе

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 20:21
Общество
Главврач Euromed Clinic Абдин рассказал о госконтроле в медицинском бизнесе
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 14 декабря. Качество медицинских услуг в частных и муниципальных лечебных учреждениях обсудили в эфире Медиагруппы «Патриот». На вопросы ответил главный врач Euromed Clinic Александр Абдин.

Ведущий программы «В десятку с Дмитрием Пановым» расспросил гостя о контроле со стороны государства за предоставляемыми частными клиниками услуг. Он заявил, что контроль одинаковый для ведомственных, государственных и частных медучреждений.

«В этом плане мы являемся частью национальной системы здравоохранения, у нас не меньше контроля, а ввиду того, что все таки бизнес, где-то и больше. Для частного бизнеса в медицине никаких изъятий нет», — подчеркнул Абдин.

По поводу разницы в качестве оказываемых услуг в частном и государственном медучреждении Абдин ответил, что эта дискуссия ведется достаточно долго и безрезультатно. Он назвал это болотом, в которое он не хотел бы ходить. По его словам, нельзя сравнивать теплое с красным. Однако подчеркнул, что для всех видов собственности в медицине одинаковые государственные стандарты качества и безопасности оказываемых услуг.

«Они четко закреплены в основных нормативно-правовых актах, в федеральных законах. Мы все плаваем в одном контролирующем бульоне. В этом плане пациент, человек, житель города должен быть спокоен. Куда бы он не обращался, он должен быть спокоен, что руководитель частного или государственного учреждения должным образом все организует», — заявил Абдин.

Главврач Euromed Clinic Абдин рассказал о госконтроле в медицинском бизнесе
Федеральное агентство новостей /

Главврач клиники «Евромед» также отметил, что в период пандемии люди стали щепетильнее относится к своему здоровью. Однако не все частные медучреждения, несмотря на высокий спрос, остались на плаву. По словам Абдина, часть медицинских заведений оказались готовы к такому конъюнктурному изменению. Более всего пострадали клиники, заточенные на узкие нишевые услуги или направления, связанные с плановым вмешательством. Многие оказались в неустойчивом положении, а некоторые ушли с рынка.

Приоритеты граждан, которые получают те или иные виды услуг, изменились на фоне пандемии коронавируса. Что стало наиболее востребованным в медицинской сфере, рассказала генеральный директор клиники «Семь докторов», президент клуба единоборств Fight Fabrika Елена Белова в эфире Медиагруппы «Патриот».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Главврач Euromed Clinic Абдин рассказал о госконтроле в медицинском бизнесе
медицинская помощь Абдин медиагруппа "Патриот" частные клиники
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать