Орбакайте зажгла на танцполе с Мироновым на вечеринке по случаю его юбилея

Москва, 14 декабря. Известная певица Кристина Орбакайте продемонстрировала зажигательные танцы на праздновании дня рождения актера Евгения Миронова. Знаменитости стали настоящими звездами танцпола на этой вечеринке.

Миронову исполнилось 55 лет 29 ноября, однако отметить юбилей артист решил только сейчас. Орбакайте, ставшая гостьей мероприятия, поделилась кадрами с вечеринки в Instagram Stories. Певица показала, как зажигает на танцполе с виновником торжества.

«Эх, давно я не танцевала с Евгением Мироновым», — подписала видео исполнительница.

Prt Scr instagram.com / @orbakaite_k

Празднование дня рождения актера прошло в Театре Наций, художественным руководителем которого он является. Перед вечеринкой в культурном учреждении состоялась премьера спектакля «Мастер и Маргарита». Орбакайте, посмотревшая постановку, поделилась эмоциями в Instagram.

«Я вам не буду давать рецензию, потому что это не описать, это надо видеть, чувствовать и восторгаться! А после пятичасового спектакля все отправились праздновать, и настолько потрясающая атмосфера любви и творчества царила в воздухе, что я не перестаю вспоминать и улыбаться сегодня», — восхитилась исполнительница.

Ранее Кристина Орбакайте появилась на церемонии вручения премии «Золотой граммофон». Менеджер певицы запрещал снимать ее крупным планом во время этого события.