Почему Россия наложила вето на резолюцию по климату Совбеза ООН: мнение политолога Сатановского

Президент «Института Ближнего Востока» Евгений Сатановский благодарит лидеров западных стран, которые своими недружественными действиями вынудили Россию вести независимую от них политику. По словам политолога, освободившись от навязчивой опеки, Россия стала активнее отстаивать свои интересы на международном уровне. И наложение вето на резолюцию Совбеза ОНН по климату и безопасности является очередным подтверждением неизменности курса российского руководства на проведение суверенной политики.

«Наложение вето на резолюцию Совбеза ООН по климату и безопасности говорит о том, что мы перестали быть клиническими идиотами. Раньше мы упорно хотели пристроиться к любой толпе и голосовали за все, что нам подсовывали. Теперь с этим принято решение заканчивать», — заявил эксперт.

По словам Евгения Сатановского, за предлагаемой резолюцией по климату и безопасности стояло намерение США и их партнеров узаконить дополнительные механизмы воздействия на политику суверенных государств.

«И под предлогом того, что какая-то сторона негативно влияет на климат, оказывать на нее давление: купировать ее, блокировать и т. д. Все это дешевая провокация. И российское руководство, очевидно, решило ее не поддерживать, даже в теоретическом плане», — пояснил политолог.

Федеральное агентство новостей /

Эксперт уверен, что климатическая повестка навязана Западом мировому сообществу с целью давления на Китай, сдерживания его экономического роста. Однако подобные действия, по его мнению, уже не смогут остановить Китай на пути превращения в сверхдержаву.

«Китай уверенно выходит в сверхдержавы, а США неумолимо идут вниз. Они еще долго будут идти вниз. В Китай и его будущее я верю, а вот в будущее США как мирового гегемона — как-то не очень», — отметил Евгений Сатановский.

Эксперта не удивляет позиция Китая при голосовании по резолюции Совбеза ООН по климату и безопасности, который воздержался от голосования.