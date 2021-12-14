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Политолог Самонкин назвал сланцевый газ инструментом давления США на Европу

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 19:21
Политика
Политолог Самонкин назвал сланцевый газ инструментом давления США на Европу
vk.com  /  Юрий Самонкин

Санкт-Петербург, 14 декабря. Европа пытается создать зону экономического сотрудничества без РФ. Брюссель ищет пути, чтобы российское сырье не поступало на европейский рынок, сказал публицист и политолог Юрий Самонкин.

Он принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Эфир был посвящен заблокированной Россией резолюции ООН по климату и безопасности.

Журналисты поинтересовались у Самонкина: если в Европе экологи так сильны, что влияют на политические решения, почему они не добились запрета добычи сланцевых энергоресурсов?

«Сейчас они пытаются бить по "Северному потоку — 2", это очень слабо получается, но, с другой стороны, попытка создания свободной своей зоны экономического сотрудничества без России и поиск альтернативных источников, чтобы российское сырье не проходило на европейский экономический рынок», — сказал политолог.

Политолог Самонкин назвал сланцевый газ инструментом давления США на Европу
wikimedia.org / Karol Karolus / СС3

Он заявил, что анализирует ситуацию с 2013 года. Страны, которые добывают сланцевые нефть и газ, не учли, что такое сырье дороже, чем российское. К тому же, его добыча несет большой вред экологии.

«В своем составе он имеет очень сильные химические примеси, на которых наши технологии очень хорошо работать не будут, поэтому сланцевый газ (используется. — Прим. ред.) как инструмент влияния США на европейскую экономику для того, чтобы оторвать от российского экономического сотрудничества в условиях санкционной войны, которую коллективный Запад ведет против нашей страны еще с 2014 года», — раскрыл трюк США Самонкин.

По его словам, многие европейцы устали от этого. Они предпочитают российское сырье.

Ранее Россия заблокировала резолюцию ООН о климате. По словам экспертов, Совбез международной организации смешивает вопросы экологии и политики.

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Все новости / Политика / Политолог Самонкин назвал сланцевый газ инструментом давления США на Европу
климат самонкин сланцевый газ
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