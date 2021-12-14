Нефтяные доходы Ливии составили за семь месяцев почти 17 млрд долларов

Триполи, 14 декабря. Глава Национальной нефтяной корпорации (ННК) Ливии Мустафа Саналла заявил, что доходы от продажи энергоносителей, перечисленные властям за последние семь месяцев, составили 16,883 млрд долларов.

По сообщениям СМИ, он также призвал Правительство национального единства (ПНЕ) предоставить бюджетные средства, чтобы корпорация до конца текущего года смогла достичь поставленных производственных целей. Саналла предупредил, что в условиях отсутствия необходимых ассигнований в нефтяной сектор ситуация, вероятно, сильно ухудшится.

«Будущее сферы нефти и газа остается неоднозначным в свете игнорирования правительством проектов развития, продвигаемых его институтами», — добавил глава ННК.

Он также призвал ПНЕ перечислить средства, запрошенные корпорацией на выплату зарплаты всем работникам углеводородного сектора. Ранее власти Ливии выразили ожидания, что доходы страны в сферы ископаемого топлива достигнут к концу 2021 года 20 млрд долларов. По словам министра нефти и газа в Правительстве национального единства Мухаммада Ауна, из бюджета на развитие отрасли должно поступить около 7 млрд ливийских динаров, однако в настоящий момент утверждена лишь малая часть этой суммы.