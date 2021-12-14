Шугалей передаст WikiLeaks эксклюзивные данные о деятельности США в Афганистане

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей рассказал о намерениях начать сотрудничество с международной некоммерческой организацией WikiLeaks для публикации сведений о нарушениях США в Афганистане.

В своем Telegram-канале социолог рассказал о том, что в Кабуле уже несколько месяцев работает региональный офис ФЗНЦ. И на протяжении всего этого времени организация проводит свои исследования: изучает общественное мнение и берет интервью у местных жителей.

«Объективно видим, что США обманули население этой страны и оставили после себя крайне удручающую ситуацию», — отметил Шугалей.

Социолог сообщил, что после поспешного бегства сил США с афганской земли американцы бросили построенные ими тюрьмы, где содержались боевики группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Радикалы оказались на свободе и теперь представляют угрозу для простых афганцев.

Global Look Press / Saifurahman Safi / XinHua

Максим Шугалей напомнил о ряде терактов, случившихся за последний месяц в Афганистане: атаки террористов произошли в Кабуле, Кандагаре, провинции Нангархар и других местах. Только в прошлую пятницу в афганской столице прогремели сразу три взрыва.

Ответственность за данные нападения возложена на ИГ, однако помимо них в стране растет число боевиков «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ). Все это в очередной раз демонстрирует, что 20-летняя военная операция США и их союзников в данном регионе была безуспешна.

Социолог отмечает, что по мере проведения исследований в распоряжении Фонда защиты национальных ценностей оказывается все больше информации и подробностей о действиях американского контингента в Афганистане.

«Афганцы уже передали нам много сенсационной и эксклюзивной информации, которая раскрывает преступления, совершенные американцами. Вся информация на данный момент исследуется и в дальнейшем будет передана проекту WikiLeaks для анализа, проверки и публикации», — пообещал Максим Шугалей.

1 Организация запрещена на территории РФ.