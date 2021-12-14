Марина Хлебникова впервые вышла на связь с поклонниками после жуткого пожара

Москва, 14 декабря. Известная российская певица Марина Хлебникова, пострадавшая в пожаре, вышла на связь с поклонниками из больницы. Артистка заявила, что у нее позитивный настрой.

Исполнительница хита «Дoжди» добавила, что ее радуют пожелания фолловеров.

«Как хорошо, что вы мне пишете, меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку, врачи помогают, персонал замечательный», — поделилась Хлебникова.

Пожар в квартире 56-летней певицы на Ратной улице в Москве произошел 18 ноября. Пострадали два человека, включая саму артистку Хлебникову.