Байден изменил заключенное с Меркель соглашение по «Северному потоку — 2»

Киев, 14 декабря. Украина потеряла даже выторгованные ранее позиции по «Северному потоку — 2». Это стало окончательно понятно после недавних переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

После встречи с российским лидером, глава Белого дома окончательно уговорил сенаторов и конгрессменов не вносить в оборонный бюджет США пункт о санкциях в отношении газопровода «СП-2».

Однако многими осталось незамеченным и другое, не менее значимое изменение позиции Вашингтона по «Северному потоку — 2». А точнее, по соглашению, которое заключили в отношении газопровода президент Соединенных Штатов Джо Байден и теперь уже экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

Американский и немецкий лидеры ранее договорились, что применят санкции в отношении «СП-2» в том случае, если Россия станет использовать газопровод в качестве «оружия». Теперь Байден фактически в одностороннем порядке изменил данную формулировку.

Как рассказал эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский, на данный момент США если и будут вводить ограничения в отношении «Северного потока — 2», то только в том случае, если Россия проявит прямую военную агрессию против Украины.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

«Это очень важное полит-экономическое заявление. Раньше постановка вопроса звучала так, что санкции против "Северного потока — 2" могут быть введены, если Россия будет использовать газ, как оружие. Теперь она заменена на конструкцию, что если Россия вторгнется на Украину, вот тогда будут введены санкции против "СП-2". Тем самым диспозиция поменялась на 180 градусов», — объяснил эксперт в эфире YouTube-канала «Геоэнергетика ИНФО»

Таким образом, шансы Киева остановить работу российско-немецкого газопровода в целом свелись к нулю. Как считает аналитик Землянский, своим решением Вашингтон фактически дал понять, что не собирается ограничивать работу «Северного потока — 2», на что до последнего рассчитывали власти Украины.

«То есть, у США нет претензий к "Северному потоку — 2" ровно до того момента, пока Россия не соберется нападать на Украину. Таким образом санкции против "СП-2" не формализованы и поставлены под условие, которое и в обозримом будущем, и с точки зрения здравого смысла не наступит никогда. Поэтому я думаю, что вопрос снят с повестки дня не только в переговорах Путина и Байдена, а вообще в целом относительно политических ограничений для запуска "Северного потока — 2"», — подчеркнул эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

Политолог Сергей Михеев ранее оценил итоги переговоров президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена. Как считает эксперт, по результатам встречи преимущество оказалось на российской стороне.