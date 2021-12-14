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Сотни жителей Гонконга приняли участие в ежегодных соревнованиях по плаванию

Общество

Соревнования по плаванию на скорость проводятся в гавани Гонконга с 2011-го, однако в прошлом году из-за пандемии коронавируса заплыв отменили. И вот, на радость любителям этого вида спорта, старты вновь состоялись. 1200 пловцов выстроились в линию в бухте Виктория и по сигналу арбитра показали, на что способны.

Спортсмены преодолели путь в 1500 метров от округа Ваньчай до Чимсачей. По распоряжению городских властей, участие в соревнованиях могли принять только вакцинированные пловцы, все они также предоставили отрицательный результат теста на COVID-19.

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китай спорт гонконг плавание заплыв
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