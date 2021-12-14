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Форвард ЦСКА Заболотный стал лучшим игроком 18-го тура РПЛ по версии WhoScored

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 19:06
Спорт
Форвард ЦСКА Заболотный стал лучшим игроком 18-го тура РПЛ по версии WhoScored
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Москва, 14 декабря. Нападающий столичного ЦСКА Антон Заболотный признал статистическим порталом WhoScored лучшим футболистом РПЛ в 18-м туре.

Статистический сервис WhoScored представил символическую сборную лучших игроков 18-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22, который завершился накануне матчем «Сочи» — «Спартак». Наивысшую оценку получил нападающий ЦСКА Антон Заболотный. Он заработал 8,8 балла, став единственным игроком «армейского» клуба в символической сборной 18-го тура РПЛ. В матче между ЦСКА и тульским «Арсеналом» Заболотный оформил дубль и помог красно-синим победить соперника со счетом 2:0.

Ранее портал WhoScored признал вратаря московского «Спартака» Александра Селихова лучшим игроком группового этапа Лиги Европы. Голкипер отразил пенальти в матчах с английским «Лестер Сити» и итальянским «Наполи».

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