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Российские банки вместе с ЦБ начали тестировать платформу по оценке сомнительных операций

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 18:36
Экономика
Российские банки вместе с ЦБ начали тестировать платформу по оценке сомнительных операций
Global Look Press  /  Konstantin Kokoshkin

Москва, 14 декабря. Центробанк вместе с российскими банками начал тестировать платформу, позволяющую выявлять сомнительные операции и отмывание денег, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт регулятора.

Систему будут тестировать до конца марта 2022 года. В данный момент к платформе «Знай своего клиента» в пилотном режиме подключено только 40 банков. Их количество будет увеличиваться.

«Регулятор начнет доводить до кредитных организаций информацию об уровнях риска вовлеченности их клиентов (российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в проведение подозрительных операций. Банки смогут на практике проработать процессы, связанные с интеграцией получаемой информации в свои внутренние системы и противолегализационные процедуры», — пояснили в ЦБ.

Абсолютно все банки смогут пользоваться сервисом с 1 июля следующего года. Все клиенты российских банков, ИП и юрлица, получат свои уровни риска. Их всего три: низкий, средний и высокий. Все кредитные организации будут ежедневно получать обновленную информацию.

Центробанк уверен, что платформа позволит акцентировать внимание банков на незаконных операциях и вовремя им противодействовать.

Правительство России, а также Центробанк намереваются обновить отечественные законы путем добавления таких терминов, как «обезличенные кредитные истории» и «обезличенные данные». Соответствующий документ представлен на официальном сайте регулятора.

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россия центробанк знай своего клиента
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