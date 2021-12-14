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Милохин и Медведева поцеловались на съемках «Ледникового периода»

  /   Обновлено: 14 декабря 2021 18:35
Шоу-бизнес
Милохин и Медведева поцеловались на съемках «Ледникового периода»
instagram.com  /  @jmedvedevaj

Москва, 14 декабря. Звезда TikTok и рэпер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева продолжают провоцировать слухи о романе. На этот раз молодые знаменитости, выступающие на «Ледниковом периоде», по-настоящем поцеловались на съемках шоу.

Практически с самого старта нового сезона поклонники подозревают, что Милохина и его партнершу по проекту связывают не просто рабочие отношения. Сами звезды не подтверждают подобные слухи, заявляя, что на самом деле между ними есть только дружба без романтики.

При этом на «Ледниковом периоде» тиктокер и фигуристка нередко ведут себя таким образом, что становятся похожи на настоящую пару. Например, они уже неоднократно целовались на проекте, но делали это через ширму и маску.

Теперь же в Сети появилось новое доказательство предполагаемого романа Милохина и Медведевой. Telegram-канал Super.ru опубликовал видео, на котором рэпер и спортсменка страстно целуются на съемках «Ледникового периода».

Телезрители должны увидеть этот момент в выпуске, который выйдет в эфир на Первом канале 2 января. Милохин и Медведева завершили долгим поцелуем номер, продемонстрированный в полуфинале проекта.

Звезда TikTok и фигуристка проводят время вместе и вне «Ледникового периода», если верить соцсетям. Например, недавно Медведева показала фото со спящим Милохиным, задремавшим в кафе.

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Все новости / Шоу-бизнес / Милохин и Медведева поцеловались на съемках «Ледникового периода»
ледниковый период медведева Милохин
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