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Пожарные спасли четырех кошек из горящего дома в Ангарске

Общество

В Сеть попали кадры, на которых видно, как ангарские спасатели проводят непрямой массаж сердца кошкам, подают им воздух с помощью дыхательных аппаратов и успешно реанимируют их. Животные оказались в эпицентре пожара, который произошел на пятом этаже одного из многоквартирных домов города.

Прибыв на место, огнеборцы помогли жителям подъезда покинуть здание и приступили к тушению. После чего обнаружили двух кошек, потерявших сознание, и вернули их к жизни. Соседи вынесли из горящей квартиры еще двух домашних любимцев, которым также оказали необходимую помощь. Сейчас животным ничто не угрожает, они пребывают в добром здравии.

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