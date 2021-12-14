СМИ: Сиэтл на пороге режима ЧП из-за требований Белого дома о вакцинации полицейских

Сиэтл, 14 декабря. В Сиэтле наблюдается нехватка полицейских. Многие правоохранители на фоне обязательной вакцинации уходят в отпуск и не возвращаются, сообщает радио MyNorthwest.
EXCLUSIVE: The number of Seattle cops listed as "unavailable" by HR has skyrocketed.— Jason Rantz on KTTH Radio (@jasonrantz) December 14, 2021
Staffing is already at crisis levels with EVERY precinct unable to fill patrol shifts without volunteers.
We are one emergency away from a dangerous staffing nightmare.https://t.co/rP1AmIGDxR
По данным СМИ, список «недоступных сотрудников» значительно вырос по состоянию на 10 декабря — до 155 человек. Туда попадают офицеры, которые находятся в длительном отпуске и не могут быть направлены на службу. Полицейских помещают в список только по истечении минимум 14 дней их отсутствия. Перечень был опубликован 20 октября, через два дня после увольнения мэром Дженни Дуркан почти 100 сотрудников со службы из-за того, что подошел крайний срок вакцинации.
Эта ситуация вызывает кадровый кризис в силовых структурах города.
«Мы видели, как этот список вырос после беспорядков из-за большого количества травм людей, которые не смогли вовремя получить помощь из-за пандемии и ряда других факторов. Политическая обстановка, создала ситуацию, при которой у нас недостаточно полицейских», — сказал президент Гильдии офицеров полиции Сиэтла Майк Солан.
Руководство организации обратилось к сотрудникам, не являющимся патрульными, с просьбой добровольно выйти в незакрытые смены. Это необходимо для того, чтобы участки соответствовали минимальным штатным расписаниям.
В СМИ отмечают, что городской совет Сиэтла «не заинтересован» в решении кадрового вопроса. Бюджет полиции был сокращен почти на 50 миллионов долларов по сравнению с допандемийным уровнем. В 2021 году было нанято 125 офицеров, при этом для нормальной работы не хватает порядка 500 сотрудников.
Полицейский из Лос-Анджелеса 9 декабря предостерег американцев от поездки в город из-за высокого уровня преступности.