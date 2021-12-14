СМИ: Сиэтл на пороге режима ЧП из-за требований Белого дома о вакцинации полицейских

Сиэтл, 14 декабря. В Сиэтле наблюдается нехватка полицейских. Многие правоохранители на фоне обязательной вакцинации уходят в отпуск и не возвращаются, сообщает радио MyNorthwest.

EXCLUSIVE: The number of Seattle cops listed as "unavailable" by HR has skyrocketed.



Staffing is already at crisis levels with EVERY precinct unable to fill patrol shifts without volunteers.



We are one emergency away from a dangerous staffing nightmare.https://t.co/rP1AmIGDxR — Jason Rantz on KTTH Radio (@jasonrantz) December 14, 2021

По данным СМИ, список «недоступных сотрудников» значительно вырос по состоянию на 10 декабря — до 155 человек. Туда попадают офицеры, которые находятся в длительном отпуске и не могут быть направлены на службу. Полицейских помещают в список только по истечении минимум 14 дней их отсутствия. Перечень был опубликован 20 октября, через два дня после увольнения мэром Дженни Дуркан почти 100 сотрудников со службы из-за того, что подошел крайний срок вакцинации.

Эта ситуация вызывает кадровый кризис в силовых структурах города.

«Мы видели, как этот список вырос после беспорядков из-за большого количества травм людей, которые не смогли вовремя получить помощь из-за пандемии и ряда других факторов. Политическая обстановка, создала ситуацию, при которой у нас недостаточно полицейских», — сказал президент Гильдии офицеров полиции Сиэтла Майк Солан.

Руководство организации обратилось к сотрудникам, не являющимся патрульными, с просьбой добровольно выйти в незакрытые смены. Это необходимо для того, чтобы участки соответствовали минимальным штатным расписаниям.

В СМИ отмечают, что городской совет Сиэтла «не заинтересован» в решении кадрового вопроса. Бюджет полиции был сокращен почти на 50 миллионов долларов по сравнению с допандемийным уровнем. В 2021 году было нанято 125 офицеров, при этом для нормальной работы не хватает порядка 500 сотрудников.

Полицейский из Лос-Анджелеса 9 декабря предостерег американцев от поездки в город из-за высокого уровня преступности.