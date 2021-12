СМИ: Сиэтл на пороге режима ЧП из-за требований Белого дома о вакцинации полицейских

Сиэтл, 14 декабря. В Сиэтле наблюдается нехватка полицейских. Многие правоохранители на фоне обязательной вакцинации уходят в отпуск и не возвращаются, сообщает радио MyNorthwest.

EXCLUSIVE: The number of Seattle cops listed as "unavailable" by HR has skyrocketed.



Staffing is already at crisis levels with EVERY precinct unable to fill patrol shifts without volunteers.



We are one emergency away from a dangerous staffing nightmare.https://t.co/rP1AmIGDxR