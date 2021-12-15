Животные в Петербурге страдают из-за реагентов на снегу: как спасти лапы питомцев

Владельцы собак в Петербурге пожаловались, что во время прогулок животные ведут себя неестественно: поджимают лапы и скулят. По мнению собаководов, такая реакция может быть вызвана именно реагентами. Ими посыпают городские улицы в надежде очистить дороги и тротуары от снега. Чем чревата для животных прогулка по снежному соляному месиву и как спасти их лапы, в беседе с ФАН объяснила главный ветеринарный врач клиники «Ветеринар на дом» Екатерина Данилейко.

Жительница Коломяг и владелица двух взрослых собак породы хаски Ольга рассказала ФАН, что во время прогулок собаки начали поджимать лапы. Хаски без труда переносят морозы, поэтому версию о том, что животным просто холодно, хозяйка отмела сразу.

«Я обратила внимание, что, как только собаки начинают идти по этой мешанине из грязного снега, они начинают вытягивать и поджимать лапы, а потом и поскуливать. Приходится либо сразу идти домой мыть их, либо искать где-то чистый снег, чтобы животные могли им очистить лапы. Причем в первые дни снегопада такого не было», — поделилась собеседница ФАН.

Ветеринарный врач Екатерина Данилейко подтвердила, что реагенты негативно сказываются на состоянии животных. Даже простая соль провоцирует образование ран и воспалений на лапах домашних питомцев.

фото из личного архива Екатерина Данилейко /

«Как минимум из-за реагентов на лапах собак могут образоваться язвы и другие поражения, которые впоследствии чреваты воспалениями. Обычно улицы и тротуары посыпают солью, и когда реагент попадает в трещинки, он разъедает это место. В этом случае животное начинает буквально орать, как будто ему лапу отрезают. А трещины на лапах взрослых собак есть практически всегда из-за сухой кожи. И из-за соли им очень больно», — объяснила ветеринарный врач.

По словам специалиста, уберечь питомца от ран могут только специальные воски или обувь. При втирании воск образует на подушечках лап специальную пленку, которая защищает от попадания в трещины загрязненной воды и снега. Однако проводить эту процедуру придется перед каждой прогулкой. Причем баночка с 10 мл хорошего воска обойдется в 250-300 рублей. Но обувь выйдет еще дороже — там стоимость может доходить до нескольких тысяч. Причем не факт, что питомец будет ее носить, отметила Данилейко. Как объяснила специалист, если щенка еще можно приучить к сапожкам, то взрослая особь вряд ли оценит такую обновку и, скорее всего, будет снимать обувь.

«После прогулки я обязательно рекомендую мыть лапы собаке с мылом. Кстати, есть специальное мыло с ранозаживляющим эффектом. А после подушечки можно смазать тем же облепиховым маслом, оно тоже заживляет раны», — посоветовала специалист.

Федеральное агентство новостей / Ольга Сириус

Ветврач рекомендовала обязательно мыть лапы после прогулки по грязному снегу еще и потому, что животное начнет лизать больные места, а это уже может привести к интоксикации.

«Интоксикация может произойти, потому что непонятно, чем посыпают улицы. В лучшем случае это соль. Возможно, добавляют еще какую-то химию, чтобы снег быстрее таял и не пришлось его убирать. Поэтому, если заметили, что животное уже вылизывает грязные лапы, лучше дать сорбент и наблюдать за поведением питомца», — заключила Данилейко.

Петербуржцы устали от бессилия коммунальщиков в борьбе со снегом. В комментариях, оставленных в соцсетях, они, не стесняясь, ругают городские власти, в частности губернатора города Александра Беглова. Жителям Северной столицы непонятно, почему который год администрация города все никак не может привыкнуть к снегу зимой и почему коммунальщики не успевают вовремя выполнить свою работу.