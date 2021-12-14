Комментатор Губерниев заявил, что биатлон сейчас популярнее «Формулы-1»

Спортивный комментатор, журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале прокомментировал рост популярности трансляций по биатлону. Он написал, что соревнования с каждым разом приковывают к себе рекордное количество зрителей, опережая по популярности другие виды спорта.

Возможно, это связано с недавними успехами мужской и женской сборных команд РФ. 11 декабря отечественные биатлонистки завоевали серебряную медаль в эстафете 3-го этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Днем позже, 12 декабря, порадовали и мужчины — россияне вырвали третье место в ожесточенной борьбе с командой Германии, имея при этом один штрафной круг.

«Биатлон продолжает бить рекорды по рейтингам! И не только прямые трансляции! Блестяще страна посмотрела мужскую эстафету в воскресенье, невероятные цифры у программы «Биатлон с Губерниевым»! И что особенно любопытно — женская гонка преследования, которая вышла в записи после решающей гонки «Формулы-1», была намного популярней у зрителей! Эх, «Формула», как же так? Биатлон всемогущий — вот формула успеха!» — написал Дмитрий Губерниев.

Global Look Press / Alexander Shemetov

Ранее экс-наставник сборной России по биатлону Анатолий Хованцев раскритиковал ведущего и комментатора Дмитрия Губерниева за его слова в адрес биатлониста Евгения Гараничева. Российский специалист призвал оставить спортсмена в покое.