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Комплекс мер «Территория возможностей» будет реализован во Владимирской области
Общество
Комплекс мер «Территория возможностей» будет реализован во Владимирской области
Федеральное агентство новостей  / 

Владимир, 14 декабря. Владимирская область реализует комплекс мер «Территория возможностей» по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Это стало возможным благодаря выигранному гранту, сумма которого составила более 7 млн рублей, сообщают «Владимирские ведомости».

Заявки на участие в конкурсе, организованном Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, поступили из 26 регионов России.

«Территория возможностей» будет реализовываться в 2022–2023 годах департаментом соцзащиты населения, департаментом образования и подведомственными учреждениями. Планируются разработка региональной информационной системы для родителей детей-инвалидов, создание групп дневной занятости для подростков-инвалидов и группы ухода для детей-инвалидов, открытие кабинетов социально-бытовой ориентации и другие мероприятия.

Ранее ФАН рассказывал о постановке театра «Талисман» реабилитационного культурно-спортивного центра для инвалидов по зрению. Они представили публике мюзикл «Пигмалион».

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