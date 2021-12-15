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Синоптик Леус: «Влияние человека на изменение климата на Земле преувеличено»

Общество
Синоптик Леус: «Влияние человека на изменение климата на Земле преувеличено»
pixabay.com  /  cocoparisienne

Синоптик, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус считает преувеличенным то внимание, которое международные экологические организации уделяют антропогенному воздействию на природу как главному фактору, влияющему на изменение климата Земли.

По мнению синоптика, основными факторами, определяющими климат на Земле, остаются процессы, происходящие внутри планеты, и солнечная активность.

«Все доказательства сторонников антропогенного воздействия построены на данных, которые у нас есть о погоде, наблюдениях, которым не так много лет. Грубо говоря, все климатические модели основываются на погодных данных, которым от силы 200 лет. Что было раньше, неизвестно, к тому же климатические данные могут быть не точны. Поэтому я считаю, что большей частью все разговоры о влиянии антропогенного фактора на изменение климата надуманны», — заявил Михаил Леус.

В тоже время эксперт не исключает негативного воздействия, которое человеческая деятельность оказывает на природу. Прежде всего это касается проблемы загрязнения окружающей среды. Именно на решение этих проблем нужно направить усилия экологических организаций, считает Михаил Леус.

Вместо этого западные экологические организации тратят силы и денежные средства на реализацию сомнительных проектов, например, на строительство заводов по вымораживанию углекислого газа из атмосферы.

«Углекислый газ — это хлеб для зеленых легких нашей планеты. Во-вторых, сторонники строительства таких заводов говорят: все теплеет, нужно превратить углекислый газ в жидкую форму и спрятать его глубоко в земле. Но там температура тоже растет», — обращает внимание синоптик на нелогичность действий западных экологов.

По мнению эксперта, процессы климатических колебаний на нашей планете еще плохо изучены. В противном случае у ученых было бы больше возможностей для правильного прогнозирования погоды.

«Говорить, что мы переживаем период глобального потепления, не получается. С одной стороны, мы отмечаем уменьшение толщины льда на Северном морском пути, но в этом году он замерз раньше прошлых многолетних сроков», — отметил Михаил Леус.

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