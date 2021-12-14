Доллару предрекли проблемы в случае новых санкций ЕС против России

Россия в очередной раз сталкивается с тем, что Запад заранее назначает ее виновной в возможном обострении ситуации в Донбассе. Так, главы МИД стран Евросоюза положительно высказались о введении новых санкций против нашей страны, если произойдет «нападение» на Украину. Однако новые санкции, ослабив доллар и подорвав сырьевой рынок, гораздо больнее ударят по самому Западу, нежели по России. Такую точку зрения в беседе с ФАН высказал крымский политолог Владимир Джаралла.

По словам политолога, такие заявления четко указывают на то, что Россию, независимо от обстоятельств, сразу поставили на место виновной стороны.

«Напомню вам 2008 год, когда Грузия предательски напала на миротворцев, получила по заслугам, а ЕС объявил Россию главным агрессором. Через некоторое время специальная комиссия заявила, что виновен был Саакашвили и сама Грузия, но это было уже никому не интересно», — напомнил политолог.

Сейчас, считает эксперт, сценарий может развиваться аналогично, поскольку Евросоюз заранее заявил о своей позиции: что бы ни произошло, будет ли это карательная операция Украины в Донбассе или авантюрное нападение на Крым, — виновной объявят Россию.

«Судя по утечкам, которые произошли с момента обострения ситуации в Донбассе, речь идет об исключении нашей страны из нынешней системы финансовых расчетов. Это коснется государственных долговых обязательств как российских, так и западных, также вопроса оплаты энергоносителей и ударит по банковской системе из-за отключения SWIFT», — поделился Джаралла.

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Однако, по словам политолога, все эти объявленные меры хоть и могут быть болезненными для нашей страны, но точно не будут катастрофичными. Ведь аналог SWIFT уже создан, да и расчеты между странами все чаще осуществляются в национальных валютах. А вот сырьевой рынок может оказаться в трудном положении, но скорее это коснется Запада, чем РФ. В некоторых сферах возместить поставки сырья в случае ухода России невозможно. Помимо прочего, это приведет и к росту цен на сырье.

«Я считаю, что карательные меры, которые собирается осуществить Запад, на самом деле, будут лишь стимулом для разрушения нынешней финансовой системы, построенной на долларе. Поэтому тут очень серьезный вопрос: кто же на самом деле больше попадет под удар, особенно в долгосрочной перспективе?» — уверен Джаралла.

При этом политолог не сомневается, что «Северный поток — 2» после введения санкций будет остановлен, но ненадолго. Российский газопровод, по словам эксперта, слишком выгоден для Германии — эта страна превращается в энергетического гиганта Европы и страну-распределителя. Поэтому блокада трубопровода если и будет осуществлена, то на непродолжительное время.

«Стоит отметить, есть целый ряд стран, которые уже сейчас заявляют, что Германии пора заканчивать эти игры и поскорее вводить “Северный поток — 2” в строй. Об этом, например, заявлял австрийский канцлер», — добавил Джаралла.

Ранее израильский политолог Яков Кедми заявил, что Запад не обойдется без российских газа и нефти. Поскольку практически все страны Европы на сегодняшний день пользуются ресурсами России.