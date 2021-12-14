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Переходное правительство Ливии прекратит существование 24 декабря

Весь мир
Переходное правительство Ливии прекратит существование 24 декабря
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Триполи, 14 декабря. Ливийские СМИ напоминают о том, что срок действия полномочий переходного Правительства национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой истекает 24 декабря, одновременно с запланированным на эту дату проведением общенациональных выборов.

Палата представителей вынесла вотум доверия ПНЕ в марте 2021 года после его избрания на заседании Форума политического диалога (ФПД).

«Мы должны предупредить правительство, что срок его полномочий истекает 24 декабря, и оно должно провести выборы в указанную дату, после чего формируется временный кабинет, действующий вплоть до завершения избирательных процедур», — заявил спикер парламента по итогам мартовского заседания.

Это означает, что законодательный орган, оказавший доверие ПНЕ, сочтет его делегитимированным в день голосования, даже в случае переноса президентских выборов. Всего шесть месяцев спустя, в минувшем сентябре, Палата представителей лишила кабинет министров во главе с Дабибой доверия после того, как он не выполнил возложенные на него задачи и не представил бюджет, получивший одобрение парламентаа.

«Депутатов встревожило заключение правительством миллиардов контрактов с зарубежными странами, что влечет за собой дополнительные обязательства и новые государственные долги», — заявил Агила Салех, отметив при этом, что отказ от доверия к правительству не нанесет вреда государственным службам, но сдерживает действия ПНЕ во внешней политике.

После того, как Высшая избирательная комиссия (ВИК) объявила о регистрации кандидатов в президенты, Абд аль-Хамид Дабиба решил баллотироваться в нарушение закона о выборах и взятых на себя обязательств на посту премьер-министра. В феврале 2021 года, когда его назначили главой ПНЕ на Форуме политического диалога, одним из условий фигурировал отказ от участия в президентской гонке.

Кроме того, Дабиба представил в ВИК свои документы 21 ноября, назначив заместителем на должность премьера Рамадана Абу Джанаха аль-Хаснави. Таким образом он нарушил еще одно предписание закона, согласно которому любой выдвиженец должен покинуть занимаемую должность не позднее, чем за три месяца до выборов.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей выразил предположение, что голосование не состоится в назначенную дату. По его мнению, Абд аль-Хамид Дабиба, не соблюдая условия избирательных процедур, сам дискредитирует себя в глазах ливийцев.

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ливия
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